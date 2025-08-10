Ajker Patrika
> স্বাস্থ্য

ড্যাব নির্বাচনে হারুন-শাকিল প্যানেল জয়ী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৯: ১০
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

বিএনপিপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) কাউন্সিলে সভাপতি, মহাসচিবসহ পূর্ণ প্যানেলে জয় পেয়েছে হারুন-শাকিল প্যানেল। গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষে মধ্যরাতে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করেন।

সভাপতি পদে অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশীদ ১ হাজার ৩৬৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাপক ডা. এ কে এম আজিজুল হক পেয়েছেন ১ হাজার ২০২ ভোট।

মহাসচিব পদে ডা. মো. জহিরুল ইসলাম শাকিল ১ হাজার ৪৫৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডা. আব্দুস শাকুর খান পেয়েছেন ১ হাজার ৭৯ ভোট।

কোষাধ্যক্ষ পদে ডা. মো. মেহেদী হাসান ১ হাজার ৩১২ ভোটে জয়ী হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডা. তৌহিদুল ইসলাম জন পান ১ হাজার ২৫৯ ভোট।

সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদে ডা. এ কে এম খালেকুজ্জামান দিপু ১ হাজার ৩১৬ ভোটে নির্বাচিত হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডা. আবু মো. আহসান ফিরোজ পান ১ হাজার ২৪৯ ভোট। নির্বাচনে মোট ৩ হাজার ১১৭ ভোটারের মধ্যে ২ হাজার ৬০০ জন ভোট দেন।

গতকাল রাজধানীর কাকরাইলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে বেলা ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বিজন কান্তি সরকার।

ড্যাবের নির্বাচন কালড্যাবের নির্বাচন কাল

ভোট গ্রহণ শেষে রাত সাড়ে ১২টার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করেন তিনি। এ সময় নির্বাচন কমিশনের অন্য সদস্যসহ উভয় প্যানেলের প্রার্থীরা ও ড্যাব নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগঢাকা জেলানির্বাচনঢাকাস্বাস্থ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

গণশুনানিতে দুদক চেয়ারম্যানের প্রতি ক্ষোভ দেখালেন মৎস্যচাষি

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

যাচ্ছিলেন বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করতে, গণপিটুনিতে প্রাণ হারালেন জামাই-শ্বশুর

‘জিরো ট্যাক্স রিটার্ন’ দাখিলে হতে পারে ৫ বছরের জেল: এনবিআর

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

সম্পর্কিত

ড্যাব নির্বাচনে হারুন-শাকিল প্যানেল জয়ী

ড্যাব নির্বাচনে হারুন-শাকিল প্যানেল জয়ী

দ্রুত জখম সারাবে এমআইটির ‘বডি গ্লু’

দ্রুত জখম সারাবে এমআইটির ‘বডি গ্লু’

ব্যথার সমস্যায় ভুগছে দেশের ৪ কোটি মানুষ

ব্যথার সমস্যায় ভুগছে দেশের ৪ কোটি মানুষ

ডেঙ্গুতে শিশুসহ ৩ জনের মৃত্যু

ডেঙ্গুতে শিশুসহ ৩ জনের মৃত্যু