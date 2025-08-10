ড্যাব নির্বাচনে হারুন-শাকিল প্যানেল জয়ী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিএনপিপন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) কাউন্সিলে সভাপতি, মহাসচিবসহ পূর্ণ প্যানেলে জয় পেয়েছে হারুন-শাকিল প্যানেল। গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষে মধ্যরাতে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করেন।
সভাপতি পদে অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশীদ ১ হাজার ৩৬৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাপক ডা. এ কে এম আজিজুল হক পেয়েছেন ১ হাজার ২০২ ভোট।
মহাসচিব পদে ডা. মো. জহিরুল ইসলাম শাকিল ১ হাজার ৪৫৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডা. আব্দুস শাকুর খান পেয়েছেন ১ হাজার ৭৯ ভোট।
কোষাধ্যক্ষ পদে ডা. মো. মেহেদী হাসান ১ হাজার ৩১২ ভোটে জয়ী হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডা. তৌহিদুল ইসলাম জন পান ১ হাজার ২৫৯ ভোট।
সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদে ডা. এ কে এম খালেকুজ্জামান দিপু ১ হাজার ৩১৬ ভোটে নির্বাচিত হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডা. আবু মো. আহসান ফিরোজ পান ১ হাজার ২৪৯ ভোট। নির্বাচনে মোট ৩ হাজার ১১৭ ভোটারের মধ্যে ২ হাজার ৬০০ জন ভোট দেন।
গতকাল রাজধানীর কাকরাইলে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে বেলা ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বিজন কান্তি সরকার।
ভোট গ্রহণ শেষে রাত সাড়ে ১২টার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করেন তিনি। এ সময় নির্বাচন কমিশনের অন্য সদস্যসহ উভয় প্যানেলের প্রার্থীরা ও ড্যাব নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
