ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৪০৮

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও ৪০৮ জন ডেঙ্গু রোগী।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট মৃত্যু হয়েছে ৯৫ জনের। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মোট রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার ২২০।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় যারা ডেঙ্গুতে মারা গেছে, তাদের মধ্যে একজন ছিল ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এবং বাকি দুজন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৪০৮ জন নতুন রোগীর মধ্যে সর্বাধিক ৯৪ জন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ছিল।
আরও জানানো হয়, চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মধ্যে জুলাই মাসেই সর্বোচ্চ ভর্তি হয়েছে ১০ হাজার ৬৮৪ জন। আগস্ট মাসের প্রথম সাত দিনেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২ হাজার ২৪০ জন।
প্রাপ্ত তথ্যমতে, বিভাগ অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল বরিশাল বিভাগে ৭৩। এ ছাড়াও ঢাকা বিভাগের অন্যান্য এলাকায় ৬১ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৯, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৮, খুলনা বিভাগে ৩৯, রাজশাহী বিভাগে ৫৪, রংপুর বিভাগে সাত, সিলেট বিভাগে তিনজন ভর্তি হয়।
মাসভিত্তিক মৃত্যুর তথ্য অনুযায়ী, জুলাই মাসে সর্বোচ্চ ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগস্ট মাসের প্রথম সাত দিনে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। এ ছাড়া জুনে মারা গেছে ১৯ জন, জানুয়ারিতে ১০, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিনজন এবং মার্চ মাসে কোনো মৃত্যু হয়নি।
বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আছে ১ হাজার ৩২৬ জন রোগী। এর মধ্যে ঢাকায় চিকিৎসাধীন ৩৯৬ জন এবং ঢাকার বাইরে রয়েছে ৯৩০ জন।
বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে আরও ৪০৮ জন ডেঙ্গু রোগী।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সন্ধ্যায় প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট মৃত্যু হয়েছে ৯৫ জনের। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মোট রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার ২২০।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় যারা ডেঙ্গুতে মারা গেছে, তাদের মধ্যে একজন ছিল ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এবং বাকি দুজন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ৪০৮ জন নতুন রোগীর মধ্যে সর্বাধিক ৯৪ জন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ছিল।
আরও জানানো হয়, চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মধ্যে জুলাই মাসেই সর্বোচ্চ ভর্তি হয়েছে ১০ হাজার ৬৮৪ জন। আগস্ট মাসের প্রথম সাত দিনেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ২ হাজার ২৪০ জন।
প্রাপ্ত তথ্যমতে, বিভাগ অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল বরিশাল বিভাগে ৭৩। এ ছাড়াও ঢাকা বিভাগের অন্যান্য এলাকায় ৬১ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৯, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৮, খুলনা বিভাগে ৩৯, রাজশাহী বিভাগে ৫৪, রংপুর বিভাগে সাত, সিলেট বিভাগে তিনজন ভর্তি হয়।
মাসভিত্তিক মৃত্যুর তথ্য অনুযায়ী, জুলাই মাসে সর্বোচ্চ ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগস্ট মাসের প্রথম সাত দিনে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। এ ছাড়া জুনে মারা গেছে ১৯ জন, জানুয়ারিতে ১০, ফেব্রুয়ারিতে তিন, এপ্রিলে সাত, মে মাসে তিনজন এবং মার্চ মাসে কোনো মৃত্যু হয়নি।
বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আছে ১ হাজার ৩২৬ জন রোগী। এর মধ্যে ঢাকায় চিকিৎসাধীন ৩৯৬ জন এবং ঢাকার বাইরে রয়েছে ৯৩০ জন।
দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় এডিস মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে ৩১৯ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।২ দিন আগে
দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও দুজন চিকিৎসাধীন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া আরও ৩৯৫ জন ডেঙ্গু রোগী সারা দেশের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।৩ দিন আগে
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের সই করা অনুমোদনপত্রে বলা হয়, তিনটি কোম্পানির ১১ ধরনের স্টেন্টের (করোনারি স্টেন্ট) দাম কমিয়ে নতুন করে নির্ধারণ করা হয়। স্টেন্ট আমদানি প্রতিষ্ঠানভেদে খুচরা মূল্য সর্বনিম্ন ৫০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।৩ দিন আগে
স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি টাস্কফোর্স ও একটি স্বাধীন কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছেন জনস্বাস্থ্যের অংশীজনেরা। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশের স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারপ্রক্রিয়ার পরিকল্পনাকে দ্রুত বাস্তবায়ন করা উচিত বলেও তাঁরা জোর দেন।৩ দিন আগে