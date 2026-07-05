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ফ্যাক্টচেক /‘মাঝপথে আ.লীগকে নিয়ে আরেকটি নির্বাচন হবে’—টিআইবির ড. ইফতেখারুজ্জামান এমন মন্তব্য করেননি

ফ্যাক্টচেক ডেস্ক
‘মাঝপথে আ.লীগকে নিয়ে আরেকটি নির্বাচন হবে’—টিআইবির ড. ইফতেখারুজ্জামান এমন মন্তব্য করেননি
ড. ইফতেখারুজ্জামানের বক্তব্য দাবিতে সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো ফটোকার্ড। ছবি: স্ক্রিনশট

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, ‘আমরা ধারণা করছি বাংলাদেশে মাঝপথে আ.লীগকে নিয়ে আরেকটি নির্বাচন হবে’— এমন দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্য একটি ফটোকার্ড ছড়িয়ে পড়েছে।

আলোচিত দাবিতে পোস্ট আছে এখানে, এখানে, এখানে এবং এখানে। এসব পোস্টের কমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অধিকাংশ ব্যবহারকারীই দাবিটিকে সত্য মনে করেছেন।

আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান

টিআইবির নির্বাহী পরিচালকের নামে প্রচারিত ফটোকার্ডটি পর্যবেক্ষণে, ‘দৈনিক প্রভাতকন্ঠ’, ‘৩০ জুন’ লেখা দেখা যায়। এই সূত্র ধরে অনুসন্ধানে গত ৩০ জুন ‘দৈনিক প্রভাতকন্ঠ’ নামের ফেসবুক পেজে শেয়ার করা পোস্টটি পাওয়া যায়। তবে পোস্টটিতে কোনো তথ্যসূত্রের উল্লেখ নাই। এ ছাড়া ড. ইফতেখারুজ্জামান কবে, কোথায় এমন মন্তব্য করেছেন সেসম্পর্কেও কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

পরে দাবিটির সত্যতা যাচাইয়ে প্রাসঙ্গিক কি-ওয়ার্ড নিয়ে অনুসন্ধানেও দেশের কোনো গণমাধ্যম কিংবা কোনো সংবাদ সূত্রে ড. ইফতেখারুজ্জামানের এমন কোনো বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এ ছাড়া পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, আলোচিত ফটোকার্ডটি যেসব ফেসবুক পেজ ও গ্রুপ থেকে শেয়ার করা হয়েছে, সেগুলোতে নিয়মিত আওয়ামী লীগ-সমর্থিত এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পোস্ট করা হয়।

সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশে মাঝপথে আওয়ামী লীগকে নিয়ে আরেকটি নির্বাচন হবে বলে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামানের নামে প্রচারিত বক্তব্যের কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি। কোনো ধরনের তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই একটি মনগড়া বক্তব্যকে ফটোকার্ড আকারে তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়ানো হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম বা যেকোনো মাধ্যমে প্রচারিত কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য বিভ্রান্তিকর মনে হলে তার স্ক্রিনশট বা লিংক কিংবা সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ই-মেইল করুন। আমাদের ই-মেইল ঠিকানা [email protected]

বিষয়:

বাংলাদেশটিআইবিদেশফ্যাক্টচেকআওয়ামী লীগ
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