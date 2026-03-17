ফ্যাক্টচেক /গণভোট নিয়ে মাতামাতি করলে পুলিশ হত্যার বিচারের পথে যাব—ইশরাকের নামে ছড়ানো ফটোকার্ডটি ভুয়া

ফ্যাক্টচেক ডেস্ক
আপডেট : ১৭ মার্চ ২০২৬, ১৩: ৪৩
ইশরাক হোসেনের বক্তব্য দাবিতে ফটোকার্ড। ছবি: স্ক্রিনশট

‘গণভোট নিয়ে মাতামাতি করলে আমরা পুলিশ হত্যার বিচার করব’—প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন এমন মন্তব্য করেছেন দাবিতে একটি ফটোকার্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করা পোস্টে দাবি করা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন এই মন্তব্য করেছেন।

এই দাবিতে পোস্ট আছে এখানে (আর্কাইভ ), এখানে ( আর্কাইভ )।

‘ভয়েস বাংলা’ নামের একটি ফেসবুক পেজ থেকে ১৬ মার্চ দিবাগত রাত ২টার দিকে আলোচিত দাবিতে একটি ফটোকার্ড পোস্ট করা হয়। পোস্টটিতে আজ দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রায় ৫৪ হাজার রিঅ্যাকশন পড়েছে। এ ছাড়া পোস্টটিতে ৭ হাজার ৪০০টি কমেন্ট রয়েছে এবং এটি প্রায় ১ হাজার ১০০ বার শেয়ার করা হয়েছে। শেয়ার করা পোস্টের কমেন্টগুলো যাচাই করে দেখা যায়, অধিংকাংশ ব্যবহারকারী ফটোকার্ডটি সত্য মনে করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান

আলোচিত ফটোকার্ডটিতে ইশরাক হোসেনের নাম ও ছবি ব্যবহার করে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। তবে ফটোকার্ডটিতে কোনো সংবাদমাধ্যম বা অফিশিয়াল তথ্যসূত্রের উল্লেখ নেই।

আলোচিত দাবিতে কোনো গণমাধ্যমে প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া ফটোকার্ডে সূত্র হিসেবে ফেসবুক পোস্টের কথা বলা হলেও ইশরাক হোসেনের ভেরিফায়েড সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বা ঘনিষ্ঠ কোনো ব্যক্তিদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্টেও এ ধরনের মন্তব্যের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

আরও অনুসন্ধানে দেখা যায়, ‘গুজব ভিশন’ নামের একটি ফেসবুক পেজে একই ধরনের একটি পোস্ট গতকাল বেলা ২টা ৩১ মিনিটে শেয়ার করা হয়েছিল। পরে অনেকেই এটিকে সত্য মনে করে বিভিন্ন পেজ ও অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্টটি শেয়ার করেন। মূলত এখান থেকেই আলোচিত দাবিতে ফটোকার্ডটি ছড়িয়ে পড়েছে বলে অনুমান করা যায়।

যাচাইয়ে দেখা যায়, ‘গুজব ভিশন’ নামের পেজটি মূলত স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গাত্মক কনটেন্ট প্রকাশ করে থাকে।

সিদ্ধান্ত

গণভোট নিয়ে ইশরাক হোসেনের নামে প্রচারিত বক্তব্যটি তাঁর নয়। এটি একটি স্যাটায়ার পেজ থেকে তৈরি ভুয়া ফটোকার্ড অনেকেই শেয়ার করছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম বা যেকোনো মাধ্যমে প্রচারিত কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য বিভ্রান্তিকর মনে হলে তার স্ক্রিনশট বা লিংক কিংবা সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ই-মেইল করুন। আমাদের ই-মেইল ঠিকানা [email protected]

বিষয়:

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমফ্যাক্টচেকপ্রতিমন্ত্রীইশরাক হোসেন
আটক ৩ ট্যাংকার ফেরত দিলে ভারতকে হরমুজে যাতায়াতের সুযোগ দেবে ইরান

কফি পানের ভিডিওটিও এআই দিয়ে তৈরি, নেতানিয়াহু কি তবে মারা গেছেন

দুই বছরের কন্যাকে নিয়ে ২৩ তলা থেকে বাবার ঝাঁপ, দুজনেরই মৃত্যু

সব লঞ্চার ‘ধ্বংসের’ পরও এত ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র কীভাবে ছুড়ছে ইরান, আর কত অবশিষ্ট

১৯ বছর পর চাকরি ফিরে পেলেন পুলিশের ৩৩০ এসআই ও সার্জেন্ট

কফি পানের ভিডিওটিও এআই দিয়ে তৈরি, নেতানিয়াহু কি তবে মারা গেছেন

কফি পানের ভিডিওটিও এআই দিয়ে তৈরি, নেতানিয়াহু কি তবে মারা গেছেন

আটক ৩ ট্যাংকার ফেরত দিলে ভারতকে হরমুজে যাতায়াতের সুযোগ দেবে ইরান

আটক ৩ ট্যাংকার ফেরত দিলে ভারতকে হরমুজে যাতায়াতের সুযোগ দেবে ইরান

সিঙ্গাপুর ম্যাচের পরও হামজাদের কোচ থাকতে চান কাবরেরা

সিঙ্গাপুর ম্যাচের পরও হামজাদের কোচ থাকতে চান কাবরেরা

ইউএনওর আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল, এআই দিয়ে তৈরির দাবি

ইউএনওর আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল, এআই দিয়ে তৈরির দাবি

হরমুজ প্রণালি দিয়ে যেসব দেশকে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে ইরান

হরমুজ প্রণালি দিয়ে যেসব দেশকে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে ইরান

গণভোট নিয়ে মাতামাতি করলে পুলিশ হত্যার বিচারের পথে যাব—ইশরাকের নামে ছড়ানো ফটোকার্ডটি ভুয়া

গণভোট নিয়ে মাতামাতি করলে পুলিশ হত্যার বিচারের পথে যাব—ইশরাকের নামে ছড়ানো ফটোকার্ডটি ভুয়া

সন্তানদের খেজুর খাইয়ে যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন ইরানি মায়েরা—ভাইরাল ভিডিওটি সিরিয়ার

সন্তানদের খেজুর খাইয়ে যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন ইরানি মায়েরা—ভাইরাল ভিডিওটি সিরিয়ার

ট্রেন দুর্ঘটনা দাবিতে ছড়ানো ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি

ট্রেন দুর্ঘটনা দাবিতে ছড়ানো ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি

ইরানের পরাজয় মানে ভারতের সাফল্য—সেনা কর্মকর্তার নামে ছড়ানো ভিডিওটি ডিপফেক

ইরানের পরাজয় মানে ভারতের সাফল্য—সেনা কর্মকর্তার নামে ছড়ানো ভিডিওটি ডিপফেক