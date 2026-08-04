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দেশ

‘আগে মানুষ গরমে গাছের নিচে ঘুমাত’—রিজভীর নামে ছড়ানো উদ্ধৃতিটি বানোয়াট

ফ্যাক্টচেক ডেস্ক
আপডেট : ০৪ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ১৮
‘আগে মানুষ গরমে গাছের নিচে ঘুমাত’—রিজভীর নামে ছড়ানো উদ্ধৃতিটি বানোয়াট
রুহুল কবির রিজভীর নামে ছড়ানো ফটোকার্ড। ছবি: স্ক্রিনশট

‘যাঁরা গ্যাস নেই, বিদ্যুৎ নেই বলে হাহাকার করছেন, তাঁদের মনে করিয়ে দিতে চাই, একসময় মানুষ গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকত আর গরমে গাছের নিচে ঘুমাত’—প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নামে এমন মন্তব্য-সংবলিত একটি ফটোকার্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

এ-সংক্রান্ত পোস্ট আছে এখানে (, , )।

গত রোববার (২ আগস্ট) রাত ১০টা ৫২ মিনিটে ‘ক্র্যাক প্লাটুন বাংলাদেশ’ নামের একটি ফেসবুক গ্রুপে রুহুল কবির রিজভীর ছবি ও নাম-সংবলিত ফটোকার্ড পোস্ট করা হয়। ‘অতীতে গ্যাস-বিদ্যুৎ ছাড়াও মানুষ বেঁচেছিল, যা আমাদের মনে রাখতে হবে’ ক্যাপশনে শেয়ার করা পোস্টটিতে ২ হাজারটি রিঅ্যাকশন, ৪৩৫টি কমেন্ট ও ২১৭ বার শেয়ার রয়েছে। এমনকি অনেকে ছড়িয়ে পড়া ফটোকার্ডটি সত্য ভেবে ভিডিও তৈরি করে প্রচার করেছেন।

আলোচিত দাবিতে ছড়িয়ে পড়া পোস্টের কমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অধিকাংশ নেটিজেনই উদ্ধৃতিটি সত্য ভেবে নেতিবাচক কমেন্ট করছেন।

পোস্টের কমেন্ট। ছবি: স্ক্রিনশট
পোস্টের কমেন্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান

ফটোকার্ডটির সত্যতা যাচাইয়ে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট কি-ওয়ার্ড ধরে অনুসন্ধান করা হলে রুহুল কবির রিজভীর এমন মন্তব্য-সংবলিত কোনো প্রতিবেদন নির্ভরযোগ্য গণমাধ্যমে পাওয়া যায়নি।

প্রচারিত ফটোকার্ডে কোনো তথ্যসূত্রের উল্লেখ না থাকলেও কার্ডটির ওপরের ডান দিকে ‘Satirist by MD Al-Amin’ লেখা দেখা যায়। এই সূত্র ধরে অনুসন্ধানে ‘মোঃ আল আমিন’ নামের একটি অ্যাকাউন্টে গত রোববার (২ আগস্ট) রাত ১০টা ৪৮ মিনিটে পোস্ট করা সম্ভাব্য মূল ফটোকার্ডটি পাওয়া যায়।

মূল ফেসবুক পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট
মূল ফেসবুক পোস্ট। ছবি: স্ক্রিনশট

ওই পোস্টের সঙ্গে ভাইরাল ফটোকার্ডটির হুবহু মিল রয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ফটোকার্ডটি প্রথমে মোঃ আল আমিন নামের অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করার পর সেখান থেকে বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপ ও পেজে পোস্ট করা হয়ে থাকতে পারে। এ ছাড়া ওই অ্যাকাউন্টে ভিন্ন ভিন্ন দাবিতে হুবহু একই রকম বেশ কিছু ভিত্তিহীন ও ব্যঙ্গাত্মক ফটোকার্ড পাওয়া যায় (, ,) ।

কম্পেরিজন: আজকের পত্রিকা
কম্পেরিজন: আজকের পত্রিকা

উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নাম ও ছবি ব্যবহার করে বিভিন্ন স্যাটায়ার পেজ ও ভুয়া অ্যাকাউন্ট থেকে এমন আরও কিছু ভিত্তিহীন ফটোকার্ড ও উদ্ধৃতি ছড়ানো (, ,) হয়েছে।

সিদ্ধান্ত

গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংকট নিয়ে রুহুল কবির রিজভীর নামে ছড়ানো উদ্ধৃতিটি বানোয়াট।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম বা যেকোনো মাধ্যমে প্রচারিত কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য বিভ্রান্তিকর মনে হলে তার স্ক্রিনশট বা লিংক কিংবা সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আমাদের ই-মেইল করুন। আমাদের ই-মেইল ঠিকানা [email protected]

বিষয়:

দেশরুহুল কবির রিজভীফ্যাক্টচেক
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