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ফ্যাক্টচেক /‘আ.লীগ নেতার স্ত্রীকে হত্যা’—দাবিতে ছড়ানো হচ্ছে ভারতীয় কনটেন্ট ক্রিয়েটরের ভিডিও

ফ্যাক্টচেক ডেস্ক
আপডেট : ০৩ আগস্ট ২০২৬, ১৬: ৩৩
‘আ.লীগ নেতার স্ত্রীকে হত্যা’—দাবিতে ছড়ানো হচ্ছে ভারতীয় কনটেন্ট ক্রিয়েটরের ভিডিও
সাভারে আওয়ামী লীগ নেতার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যার দাবিতে ছড়ানো ভিডিও। ছবি: স্ক্রিনশট

সাভারের আশুলিয়া এলাকায় আওয়ামী লীগের এক নেতাকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রীকে বিএনপির সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করেছে—এমন দাবিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও পেজে ছড়িয়ে পড়া পোস্টের কমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বেশিরভাগ ব্যবহারকারী দাবিটিকে সত্য মনে করছেন।

গতকাল ২ আগস্ট থেকে বেশকিছু ফেসবুক পেজ ও অ্যাকাউন্টে (, , , , ) আলোচিত দাবিতে ভিডিওটি শেয়ার করা হয়।

আজকের পত্রিকার অনুসন্ধান

প্রচারিত ১৩ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, একটি কক্ষের ভেতরে এক নারীর দিকে বন্দুকসদৃশ একটি বস্তু তাক করা। এরপর গুলির মতো শব্দ শোনা গেলে ওই নারী বিছানার ওপর পড়ে যান। এ সময় সেখানে একটি শিশুকেও দেখা যায়। তবে ভিডিওতে নারীর শরীরে কোনো রক্তের চিহ্ন দেখা যায়নি।

প্রথমেই সংশ্লিষ্ট কি-ওয়ার্ড নিয়ে অনুসন্ধানে গণমাধ্যম কিংবা নির্ভরযোগ্য সূত্রে আশুলিয়ায় এমন কোনো ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়নি।

পরে ভিডিওটির কয়েকটি কি-ফ্রেম নিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চ করলে ‘irfan.alee786’ নামের একটি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একই ভিডিও পাওয়া যায়। চলতি বছরের ২৭ মার্চ প্রকাশিত ওই পোস্টের ক্যাপশনে আরবি ভাষায় লেখা, ‘আইনকে উপেক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত, নওশেহরো ফিরোজ।’

এর সূত্র ধরে অনুসন্ধানে জানা যায়, নওশেহরো ফিরোজ পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের একটি এলাকা। তবে সেখানে এমন কোনো ঘটনার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। একই সঙ্গে ‘irfan.alee786’ অ্যাকাউন্টেও ভিডিওটির বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য নেই।

বিষয়টি নিয়ে আরও অনুসন্ধানে গত বছরের ১৩ নভেম্বর ‘PreetiDev Bishnoi’ নামের একটি ফেসবুক পেজে একই ভিডিও পাওয়া যায়। ভিডিওটির ক্যাপশনে লেখা ‘Haye re ye kya huaa’। পাশাপাশি পোস্টটিতে #preetidevbishnoi, #viral, #instagram-সহ বিভিন্ন জনপ্রিয় হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে।

ভারতীয় কনটেন্ট ক্রিয়েটরের ভিডিও। ছবি: স্ক্রিনশট
ভারতীয় কনটেন্ট ক্রিয়েটরের ভিডিও। ছবি: স্ক্রিনশট

পেজটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সেখানে আলোচিত ভিডিওর ওই নারীর শতাধিক ভিডিও ও ছবি রয়েছে। ভারত থেকে পরিচালিত পেজটির বায়োতে ‘Comedian’ ও ‘Digital Creator’ লেখা রয়েছে। সর্বশেষ চলতি বছরের ১ আগস্টও একই নারীর একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। এ ছাড়া একাধিক ভিডিওতে ওই নারী ও শিশুটিকে মা ও সন্তান বলে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কম্পেরিজন: আকের পত্রিকা
কম্পেরিজন: আকের পত্রিকা

সিদ্ধান্ত

সাভারের আশুলিয়ায় আওয়ামী লীগ নেতার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যার কোনো তথ্য মেলেনি। এটি মূলত ভারতীয় এক কনটেন্ট ক্রিয়েটরের সাজানো ভিডিও।

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বিষয়:

বিএনপিসাভারফেসবুকসন্ত্রাসীদেশআশুলিয়াফ্যাক্টচেক
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