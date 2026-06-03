কানাডায় গত ১৮ মে (সোমবার) ভিক্টোরিয়া দিবস উদ্যাপিত হয়েছে। রানি ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনের স্মারক এবং বসন্তের আগমন উপলক্ষে ১৮৪৫ সাল থেকে ফেডারেল ছুটির মর্যাদায় ‘ভিক্টোরিয়া লং-উইক-এন্ড’ উদ্যাপিত হয়ে আসছে দিবসটি।
রাজধানী অটোয়াসহ টরন্টো, হ্যামিলটন, কিংসটন ও নায়াগ্রা ফলসের বাংলাদেশি কমিউনিটিও দিবসটি উদ্যাপন করেছে।
কানাডার রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও ওয়েস্টমিনস্টার আদলের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের মিশ্রণ। এ ব্যবস্থায় রাজা বা রানি রাষ্ট্রের প্রধান; পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ।
ঐতিহ্যগতভাবে মে মাসের মধ্যবর্তী এক সোমবারকে শনিবার ও রবিবারের সঙ্গে যুক্ত করে তিন দিনের প্রলম্বিত সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ দিনে ফেডারেল ও মিউনিসিপ্যাল সরকারের উদ্যোগে সোমবার সূর্যাস্তের পর আতশবাজি পোড়ানো হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গান পরিবেশন করে এবং বিভিন্ন সংস্থা ড্রোন প্রদর্শনী আয়োজন করে থাকে।
কানাডার কিংসটনে গত ২৭ মে নিয়মিত কার্যদিবসে একাধিক ঈদের জামাতের মাধ্যমে ঈদুল আজহা উদ্যাপন করেছেন বাংলাদেশিসহ ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা। প্রধান মসজিদ ছাড়াও মালটি-ফেইথ চ্যাপেলে জামাত হয়। স্থানীয় খামারে কোরবানির বুকিং, আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থার মাধ্যমে মাংস বিতরণ এবং বিকেলে বাংলাদেশি পরিবারগুলোর...১ দিন আগে
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