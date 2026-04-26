মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কানাডায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কানাডার কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য বিষয়ক এক মনোজ্ঞ সন্ধ্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রান্ট হলে স্থানীয় সময় গত শুক্রবার সন্ধ্যায় এই আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানের স্লোগান ছিল- ‘ভাষা হোক বিশ্ব শান্তির বার্তাবাহক।’ অনুষ্ঠানে কিংসটন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য (এমপিপি) ড. টেড শু স্বাগত বক্তব্য দেন।
শীতকালীন সেমিস্টার পরীক্ষা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা এই বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ও বহু ভাষাভিত্তিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন। বাংলা ভাষাসহ কেনিয়ার সুহেলি ভাষায় কবিতা ও গান ছিল অনুষ্ঠানের আবহ উদ্দীপক। শিশুদের কবিতা ছিল মনোমুগ্ধকর।
স্থানীয় বাংলাদেশি পরিবারসহ অন্যান্য ভাষাভাষী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
