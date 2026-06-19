Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকায় বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস, উচ্চ আর্দ্রতায় অস্বস্তি বাড়বে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢাকায় বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস, উচ্চ আর্দ্রতায় অস্বস্তি বাড়বে
ফাইল ছবি

বর্ষার চিরচেনা রূপ নিয়ে আষাঢ়ের সকালে মেঘলা আকাশে ঢাকল রাজধানী। আজ শুক্রবার সকাল থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার পূর্বাভাসে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সেই সঙ্গে বাতাসে উচ্চ আর্দ্রতার কারণে গরমের অস্বস্তি বজায় থাকতে পারে।

আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য দেওয়া এক বিশেষ পূর্বাভাসে এসব তথ্য জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকার আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে। এই সময়ে আবহাওয়া প্রধানত মেঘলা থাকার পাশাপাশি যেকোনো সময় বজ্র বা বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানীতে ১৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যা আজ সকালেও নগরীর কোথাও কোথাও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

আজ সকালে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। গতকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তবে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তাপমাত্রা খুব বেশি না বাড়লেও বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে ঢাকাবাসী গুমোট গরম ও অস্বস্তি অনুভব করতে পারেন। আজ সকাল ৬টায় ঢাকার বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল রেকর্ড ৯৫ শতাংশ, যা সাধারণ মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি।

আজ সকাল থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। এই মৃদু বাতাস মেঘ পুঞ্জীভূত হতে সাহায্য করছে, যার ফলে দুপুরের দিকে বা বিকেলের শুরুতে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও জোরালো হতে পারে।

আষাঢ়ের এই সময়ে মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর সক্রিয় থাকায় ঢাকাসহ দেশের মধ্যাঞ্চলে এমন মেঘ-বৃষ্টির খেলা স্বাভাবিক ঘটনা। তবে উচ্চ আর্দ্রতার কারণে ঘরের বাইরে বের হওয়া কর্মজীবী মানুষ ও শিক্ষার্থীদের সাময়িক ভোগান্তিতে পড়তে হতে পারে। রাস্তায় চলাচলের সময় সঙ্গে ছাতা বা রেইনকোট রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

বৃষ্টিপাতরাজধানীবর্ষাকালপরিবেশবজ্রপাতআজকের আবহাওয়ার খবর
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