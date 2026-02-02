Ajker Patrika
পরিবেশ

মধ্য মাঘেই শীতের দেখা নেই, বাড়ছে গরম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২: ০৪
ছবি: সংগৃহীত

সারা দেশে শীতের দাপট কমে এসেছে। মাঘ মাসের ১৯ তারিখেও আজ দেশের কোথাও শৈত্যপ্রবাহ বইছে না। গ্রামাঞ্চলে সকালে হালকা শীত পড়লেও দুপুরে সূর্যের মেজাজ বেশ চড়া থাকছে। সর্বনিম্নের সঙ্গে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পার্থক্যও বেশ বড় হচ্ছে।

গতকাল রোববার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল কক্সবাজারের টেকনাফে ৩২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সোমবার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল চুয়াডাঙ্গায় ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা একই জেলায় আগের দিন ছিল ১০ দশমিক ২।

রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ১৭ দশমিক ১ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আজ সকালে ছিল ১৮ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে রাজশাহীতে গতকাল সকালের তাপমাত্রা ছিল ১০ দশমিক ৮, আজ হয়েছে ১১ দশমিক ২, রংপুরে ১৪ দশমিক ৮ থেকে কমে হয়েছে ১৪ দশমিক ২, ময়মনসিংহে ১৫ দশমিক ৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৬ দশমিক ২, সিলেটে ১৩ দশমিক ৮ থেকে হয়েছে ১৪ দশমিক ২।

এ ছাড়া চট্টগ্রামে গতকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬ থেকে হয়েছে ১৭ দশমিক ১, বরিশালে ১২ দশমিক ৮ থেকে হয়েছে ১৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে খুলনায় আগের দিনের মতো আজও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ দশমিক ৫।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে আজ ও কাল মঙ্গলবার তাপমাত্রা বাড়তে পারে। পরদিন ৪ ফেব্রুয়ারি বুধবারও আবহাওয়া অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি রাতের বেলা তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। অবশ্য দেশের বিভিন্ন স্থানে থাকবে কুয়াশা।

বিষয়:

তাপমাত্রাশীতশৈত্যপ্রবাহপরিবেশআবহাওয়ার খবর
