তাপমাত্রা কবে থেকে কমতে পারে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

সারা দেশে মাঘ মাসে এবার শীত খুব একটা পড়েনি। কোথাও কোথাও তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে গরমের অনুভূতি হচ্ছে। বইছে বাতাস। প্রকৃতির আচরণ বসন্ত কালের মতো। তবে তাপমাত্রা সারা দেশে ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে।
আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টার পূর্বাভাসে এমন তথ্য দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আগামী ৫ দিনের এই পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। ভোরের দিকে দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। আগামীকাল ৪ ফেব্রুয়ারিও সারা দেশে রাতের এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তবে ৫ ফেব্রুয়ারি ভোরের দিকে দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। পরের দুই দিন ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারিও তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে উল্লেখ করা হয়েছে।
এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, গতকাল সোমবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল কক্সবাজারের টেকনাফে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ ছাড়া রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ১৮ দশমিক ৩ থেকে কমে আজ সকালে একই সময় ছিল ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে রাজশাহীতে গতকাল সকালের তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক ২, আজ হয়েছে ১২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রংপুরে ১৪ দশমিক ২ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৫, ময়মনসিংহে ১৬ দশমিক ২ থেকে হয়েছে ১৪ দশমিক ৬ এবং সিলেটে ১৪ দশমিক ২ থেকে হয়েছে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
অন্যদিকে চট্টগ্রামে গতকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭ দশমিক ১ থেকে আজ সকালে হয়েছে ১৭ দশমিক ৩, বরিশালে ১৩ দশমিক ৮ থেকে হয়েছে ১৪ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে খুলনায় আগের দিনের মতো আজও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ দশমিক ৫।
ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে মাঝ-সমুদ্রে এক গবেষণাকারী জাহাজের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছেন। তাঁরা সেখানে একটি ‘ওয়েভড আলবাট্রস’ পাখির দেখা পেয়েছেন, যা মধ্য আমেরিকার উত্তর অংশে সচরাচর একেবারেই দেখা যায় না। এটি উত্তর আমেরিকায় এই প্রজাতির পাখির দ্বিতীয় রেকর্ডকৃত উপস্থিতি।১ ঘণ্টা আগে
ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ১। এই ভূমিকম্প ‘হালকা’ শ্রেণির হিসেবে উল্লেখ করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।৪ ঘণ্টা আগে
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত প্রধানত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।৪ ঘণ্টা আগে
ভারতের মালবেরি (তুঁত) চাষি দেবেন্দ্র। জমিতে কাজ করার সময় একটা সাপ তাঁর পায়ে বসিয়ে দিয়েছিল বিষদাঁত। সেই মুহূর্তটা আজও ভুলতে পারেন না তিনি। একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে উঠে এসেছে দেবেন্দ্রর এই অভিজ্ঞতা। তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, ‘সাপে কামড়ানোর চার দিন পর যখন ব্যথা অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন আমি হাসপাতালে২০ ঘণ্টা আগে