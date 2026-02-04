Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকায় তাপমাত্রা আজ অনেকটা বেড়েছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকায় আজ তাপমাত্রা অনেকটা বেড়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ বুধবার সকালে সেটি বেড়ে হয়েছে ১৯ দশমিক ৬।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ দিনের বেলা ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে জানানো হয়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৪ শতাংশ।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে। একই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৫টা ৪৭ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ৩৮ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রারাজধানীআবহাওয়াঢাকাপরিবেশ
