ঢাকায় তাপমাত্রা আজ অনেকটা বেড়েছে

রাজধানী ঢাকায় আজ তাপমাত্রা অনেকটা বেড়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ বুধবার সকালে সেটি বেড়ে হয়েছে ১৯ দশমিক ৬।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ দিনের বেলা ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
পূর্বাভাসে জানানো হয়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৪ শতাংশ।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে। একই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৫টা ৪৭ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ৩৮ মিনিটে।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও পরিবেশ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে সমন্বিত অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হাইকোর্টের মাজার গেটের সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে এই অভিযানের কার্যক্১৭ ঘণ্টা আগে
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। ভোরের দিকে দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।১ দিন আগে
ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে মাঝ-সমুদ্রে এক গবেষণাকারী জাহাজের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছেন। তাঁরা সেখানে একটি ‘ওয়েভড আলবাট্রস’ পাখির দেখা পেয়েছেন, যা মধ্য আমেরিকার উত্তর অংশে সচরাচর একেবারেই দেখা যায় না। এটি উত্তর আমেরিকায় এই প্রজাতির পাখির দ্বিতীয় রেকর্ডকৃত উপস্থিতি।১ দিন আগে
ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ১। এই ভূমিকম্প ‘হালকা’ শ্রেণির হিসেবে উল্লেখ করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।১ দিন আগে