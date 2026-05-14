ঢাকাসহ ১০ অঞ্চলে ৬০ কিমি গতির কালবৈশাখীর আভাস, নৌবন্দরে সতর্কতা

আপডেট : ১৪ মে ২০২৬, ০৯: ১৬
রাজধানী ঢাকায় গতকাল বুধবার বিকেলে ভারী বৃষ্টির সঙ্গে বয়ে যায় কালবৈশাখী। ৪৩ মিলিমিটার বৃষ্টিতে রাজপথে স্বল্প সময়ের জলাবদ্ধতায় দেখা দেয় দুর্ভোগ। তবে গরম কমে যাওয়ায় আসে কিছুটা স্বস্তি।

তবে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রোদের তীব্রতা অনেক বেশি থাকায় গরম আবারও বেড়েছে। এর মাঝেই বৃষ্টিসহ কালবৈশাখী বয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আজ সকালে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, দুপুরের মধ্যে ঢাকা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

এ সময় বাতাসের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার। এসব এলাকার নদীবন্দরকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ সকাল ৭টার পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেলা ১টা পর্যন্ত আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এর সঙ্গে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানায়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা গতকাল ছিল ২৬ দশমিক ৪।

এদিকে ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ৩৩ মিনিটে এবং আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় ভোর ৫টা ১৬ মিনিটে।

