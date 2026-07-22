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পরিবেশ

ঢাকাসহ ১৭ অঞ্চলের ঝড়ের আভাস, নদীবন্দরে ১ নম্বর সতর্কসংকেত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২২ জুলাই ২০২৬, ০৮: ৩৭
ঢাকাসহ ১৭ অঞ্চলের ঝড়ের আভাস, নদীবন্দরে ১ নম্বর সতর্কসংকেত
ফাইল ছবি

মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকায় সারা দেশেই বৃষ্টির দাপট। গতকাল মঙ্গলবার সবচেয়ে বেশি ৩৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে গোপালগঞ্জে। আর গতকাল দিবাগত রাত ১২টা থেকে আজ বুধবার ভোর ৬টা পর্যন্ত রাজধানী ঢাকায় বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ৯ মিলিমিটার।

বৃষ্টির এই ধারা কমপক্ষে ২৪ জুলাই পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, মৌসুমি বায়ু অক্ষের বর্ধিতাংশ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু দক্ষিণাঞ্চলে সক্রিয় ও বাংলাদেশের অন্যত্র মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে।

এ কারণে আজ ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের ভারী বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রাও সামান্য কমতে পারে। গতকাল দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সিলেট জেলায় ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাজধানী ঢাকায় আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ২৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

বৃষ্টির পাশাপাশি ঢাকাসহ দেশের ১৭টি অঞ্চলে ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। আজ সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এর সঙ্গে অস্থায়ীভাবে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নৌবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরঝড়বৃষ্টিপাতআবহাওয়া বার্তাপরিবেশ
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