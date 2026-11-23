কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ দীর্ঘতম জলবায়ু সম্মেলন, এরপর কী
জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনের ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলার পরও কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হলো এবারের সম্মেলন। রয়ে গেল শুধু মতবিরোধ আর হতাশা। এবারের জাতিসংঘের জলবায়ুবিষয়ক সম্মেলন কপ ৩১ ভেস্তে দিয়েছে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় দরিদ্র দেশগুলোকে অর্থসহায়তা নিয়ে মতবিরোধ। দীর্ঘ আলোচনা ও সমঝোতার নানা চেষ্টার পর মেলেনি কোনো সমাধান। এরপর প্রশ্ন জাগছে, এবার করণীয় কী?
গত শুক্রবার সম্মেলনের আলোচনা শেষ হওয়ার কথা থাকলেও সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা চলে রোববার পর্যন্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত চুক্তির খসড়া গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশের কাছে। কারণ, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের অন্যতম প্রধান কারণ জীবাশ্ম জ্বালানির বিষয়ে খসড়া চুক্তিতে সরাসরি কোনো উল্লেখ ছিল না। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় দরিদ্র দেশগুলোকে সহায়তার জন্য ধনী দেশগুলোর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট আর্থিক প্রতিশ্রুতি না থাকায় তারাও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।
এর আগে ২০০৯ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনেও একই চিত্র দেখা গিয়েছিল। এবারের সম্মেলনের ব্যর্থতা সেই স্মৃতিই আবার সামনে নিয়ে এসেছে।
মেয়াদ শেষের আগে শেষবারের মতো কপ সম্মেলনে অংশ নেওয়া জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সম্মেলনের এই ব্যর্থতাকে ‘গভীরভাবে হতাশার’ বলে উল্লেখ করেছেন।
জীবাশ্ম জ্বালানির পক্ষে কাজ করা শক্তিশালী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলোর সমালোচনা করে গুতেরেস বলেন, তারা ‘বড় তামাক কোম্পানিগুলোর কৌশল অনুসরণ করছে’। তাঁর ভাষায়, এসব গোষ্ঠী ‘বিজ্ঞানকে বিকৃত করছে, নীতিনির্ধারণে বিলম্ব ঘটাচ্ছে, পদক্ষেপ আটকে দিচ্ছে এবং বিপুল মুনাফা করছে, আর এর মূল্য দিচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র মানুষ’।
সম্মেলনের সহ-আয়োজক দেশ অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ আলোচনায় ব্যর্থতার জন্য কঠিন ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিকে দায়ী করেছেন। সোমবার এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এটাই বাস্তবতা।’
জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে মতবিরোধ
দুই সপ্তাহের আলোচনা শেষে অচলাবস্থা কাটাতে রোববার ভোরে প্রতিনিধিদের সামনে চুক্তির একটি নতুন খসড়া উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু ওই খসড়ায় ‘জীবাশ্ম জ্বালানি’ শব্দ দুটির কোনো উল্লেখ ছিল না। কয়লা, তেল ও গ্যাসের বিষয়ে এতে কেবল পরোক্ষভাবে ২০২৩ সালে কপ ২৮ সম্মেলনে গৃহীত একটি চুক্তির কথা বলা হয়। ওই চুক্তিতে দেশগুলো জ্বালানিব্যবস্থা থেকে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ‘ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়ার’ বিষয়ে একমত হয়েছিল।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি ও আয়ারল্যান্ডের মন্ত্রী দারাগ ও’ব্রায়েন স্পষ্ট করে জানান, ইইউ এই খসড়া চুক্তির ঘোর বিরোধী। তিনি বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রয়োজন, সিদ্ধান্তগুলো তার ধারেকাছেও যায়নি।’
তিনি আরও বলেন, ‘এমন একটি জলবায়ু চুক্তি মেনে নেওয়া যায় না যেখানে জীবাশ্ম জ্বালানির কোনো উল্লেখ নেই।’
পানামা ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের মতো দেশও চুক্তির সমালোচনা করেছে। তাদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের গতি কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ধারেকাছেও যেতে পারেনি এই চুক্তি।
অবশ্য সোমবার চুক্তির প্রথম খসড়ায় ‘জীবাশ্ম জ্বালানি’ শব্দবন্ধটি ছয়বার উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর কাছে সেটিও গ্রহণযোগ্য হয়নি। সৌদি আরবের প্রতিনিধি মোহাম্মদ আইয়ুব বলেন, আরব দেশগুলো ‘সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়েছে’। তাঁর যুক্তি, ইতিহাসজুড়ে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে আরব দেশগুলোর অবদান তুলনামূলকভাবে কম।
অন্যদিকে রাশিয়া সতর্ক করে বলেছে, কয়লা, তেল ও গ্যাসের বিষয়ে ‘স্লোগাননির্ভর অবস্থান’ নেওয়া উচিত নয়। দেশটির দাবি, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার খুব দ্রুত কমিয়ে আনা হলে মানুষকে ‘জ্বালানিদারিদ্র্যের’ মুখে পড়তে হবে।
আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন জলবায়ু আন্দোলনকর্মীরাও। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জলবায়ু আন্দোলনের কর্মী আল গোর বলেন, ‘মুষ্টিমেয় কয়েকটি পেট্রোরাষ্ট্রের হাতে জীবাশ্ম জ্বালানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা আটকে দেওয়ার ক্ষমতা থাকা ভয়াবহ।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে গোর লেখেন, কপ সম্মেলনের প্রক্রিয়ায় ‘উল্লেখযোগ্য সংস্কার প্রয়োজন’। কারণ, অধিকাংশ দেশই ‘সৎ উদ্দেশ্যে সামনে এগিয়ে যেতে’ চায়। তিনি বলেন, ‘এখন সময় এসেছে সেই নেতাদের ক্ষমতায়নের। আমাদের এমন একটি নতুন উদ্যমে গড়ে ওঠা বহুপক্ষীয় প্রক্রিয়া দরকার, যা সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্যকে প্রতিফলিত করবে এবং বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করবে।’
দরিদ্র দেশগুলোর অর্থায়ন নিয়ে অচলাবস্থা
জীবাশ্ম জ্বালানির পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় দরিদ্র দেশগুলোকে অর্থায়নের বিষয়টিও আলোচনার বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তীব্র তাপপ্রবাহ, ভয়াবহ খরা ও অন্যান্য জলবায়ুজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় এসব দেশের বিপুল অর্থের প্রয়োজন। অথচ চূড়ান্ত চুক্তিতে এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট আর্থিক প্রতিশ্রুতি রাখা হয়নি।
গত বছর ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত কপ ৩০ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় দরিদ্র দেশগুলোর জন্য অর্থায়ন তিন গুণ বাড়ানোর বিষয়ে একমত হয়েছিল দেশগুলো। কিন্তু এবারের চুক্তিতে অর্থায়নের নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি গত বছরের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সময় বা পরিমাণকে ভিত্তি ধরে হিসাব করা হবে, সেটিও স্পষ্ট করা হয়নি। ফলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, ধনী দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুতি এড়িয়ে যাওয়ার বাড়তি সুযোগ পাবে।
আফ্রিকার জলবায়ু ও জ্বালানিবিষয়ক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পাওয়ার শিফট আফ্রিকার প্রধান মোহাম্মদ আদো বলেন, ‘ধনী দেশগুলো এবং দূষণকারী সরকারগুলো আর খালি হাতে আসতে পারে না।’
যুক্তরাজ্যের জ্বালানিমন্ত্রী মিয়াত্তা ফাহনবুল্লাহ রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারার ঘটনাকে ‘অত্যন্ত হতাশাজনক’ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় আনতালিয়ায় যে প্রকৃত অগ্রগতি হয়েছে, তা নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন অংশীদারের সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে এই ব্যর্থতা আমাদের সংকল্প আরও দৃঢ় করবে।’ এ ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের অঙ্গীকার ‘অটল’ বলেও জানান তিনি।
‘ওভারশুটের’ যুগে জলবায়ু আলোচনা
তুরস্কের আনতালিয়ায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও আনুষ্ঠানিক আলোচনায় নেতৃত্ব দেয় অস্ট্রেলিয়া। এ কারণে আলোচনার প্রক্রিয়ায় কিছুটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন কয়েকজন পর্যবেক্ষক।
অস্ট্রেলিয়া সরকারের মন্ত্রী ও কপ ৩১-এর আলোচনাপ্রক্রিয়ার সভাপতি ক্রিস বোয়েন বলেন, আলোচনায় এমন কিছু মতপার্থক্য ছিল, যেগুলো দূর করা সম্ভব হয়নি। তাঁর ভাষায়, ‘স্মরণকালের সবচেয়ে জটিল ও উত্তেজনাপূর্ণ ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির’ মধ্যে এবারের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠায় পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়েছে।
২০২৬ সাল রেকর্ডের সবচেয়ে উষ্ণ বছর হয়ে উঠতে পারে। চলতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে চরম আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা গেছে। ইউরোপে গ্রীষ্মকালীন তাপপ্রবাহ ও খরা থেকে শুরু করে নেপালে আকস্মিক বন্যা—বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগের মুখে পড়তে হয়েছে মানুষকে।
কপ ৩১ ছিল জাতিসংঘের প্রথম বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন সীমিত রাখার অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনায় আসে।
২০১৫ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে প্রায় ২০০টি দেশ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন শিল্পায়ন-পূর্ব সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা করতে একমত হয়েছিল। শিল্পায়ন-পূর্ব সময় বলতে মূলত ১৮০০ শতকের শেষভাগকে বোঝানো হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাবগুলোর কিছু এড়ানোই ছিল এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের উদ্দেশ্য।
জাতিসংঘের ভাষ্য, প্যারিস চুক্তির ফলে বিশ্বের প্রায় সব দেশই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। ২০১০-এর দশকের শুরুর দিকে ধারণা করা হয়েছিল, চলতি শতাব্দীর শেষ নাগাদ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি হতে পারে। এটি ছিল বড় ধরনের উদ্বেগের বিষয়।
জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমান সরকারি নীতিগুলো কার্যকর থাকলে ২১০০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রায় ২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত থাকতে পারে। তবে প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যে গতিতে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ছিল, তা নেওয়া হয়নি। ফলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই দীর্ঘমেয়াদি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। জলবায়ুবিষয়ক আলোচনায় এই পরিস্থিতিকে বলা হচ্ছে ‘ওভারশুট’।
অনেক দেশ বলছে, শেষ পর্যন্ত বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আবার ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামিয়ে আনার ব্যাপারে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে এ জন্য এমন কিছু প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, যেগুলো এখনো বড় পরিসরে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠেনি। এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণ করতে হবে।
চুক্তি না হলেও কিছু অগ্রগতি
বড় কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে না পারলেও সম্মেলনে কয়েকটি বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ‘ন্যায্য রূপান্তর ব্যবস্থার’ অগ্রগতি। পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর ফলে অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন আসবে, সেই প্রক্রিয়ায় শ্রমিক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করাই এই কাঠামোর উদ্দেশ্য।
কপ ৩১-এর সভাপতি ক্রিস বোয়েন আরও জানান, ২০৩৫ সালের মধ্যে বিশ্বের মোট জ্বালানি ব্যবহারের ৩৫ শতাংশ বিদ্যুতের মাধ্যমে পূরণের তুরস্কের লক্ষ্যে ৮০ টির বেশি দেশ সমর্থন জানিয়েছে।
তবে সপ্তাহান্তের ঘটনাবলির পর নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে, ভূরাজনৈতিকভাবে বিভক্ত বিশ্বে ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত জাতিসংঘের জলবায়ু আলোচনা আদৌ কতটা কার্যকর হতে পারবে।
জাতিসংঘের জলবায়ুবিষয়ক প্রধান সাইমন স্টিল জানিয়েছেন, এই প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য সংস্কারের বিষয়ে তিনি বিভিন্ন পক্ষের পরামর্শ নেবেন। পরবর্তী জলবায়ু সম্মেলন কপ ৩২ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ২০২৭ সালের নভেম্বরে ইথিওপিয়ায়।
বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্টিল বলেন, ‘ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াটি আমাদের বর্তমান অবস্থানে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। প্যারিস চুক্তির ক্ষেত্রেও এটি কাজ করেছে। তাই এই প্রক্রিয়া কার্যকর হতে পারে।’ তবে রোববারের আলোচনায় এই প্রক্রিয়া ‘ব্যর্থ হয়েছে’ বলেও স্বীকার করেন তিনি।
সম্মেলনে প্রতিনিধিদের উদ্দেশে স্টিল বলেন, জাতিসংঘের জলবায়ু আলোচনার প্রক্রিয়া এর আগেও নানা বাধার মুখে পড়েছে। কিন্তু প্রতিবারই তা আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে এসেছে। ‘এবারও সেটি করতে হবে।’
এরপর কী?
কপ ৩১-এর ফলাফল দেখিয়ে দিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বৈশ্বিক ঐকমত্য তৈরি করা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর প্রশ্নে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর আপত্তি, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করতে ধনী দেশগুলোর অনীহা—দুই সংকটই আলোচনাকে জটিল করে তুলেছে।
এ অবস্থায় আগামী দিনের জলবায়ু আলোচনায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার বিষয়ে কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং দরিদ্র দেশগুলোর জন্য অর্থায়নের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে জাতিসংঘের ঐকমত্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সংস্কার আনার বিষয়টিও গুরুত্ব পেতে পারে।
২০২৭ সালের নভেম্বরে ইথিওপিয়ায় অনুষ্ঠেয় কপ ৩২ সম্মেলন তাই শুধু নতুন জলবায়ু চুক্তির আলোচনার মঞ্চ হবে না; বরং কপ ৩১-এর ব্যর্থতা কাটিয়ে বৈশ্বিক জলবায়ু সহযোগিতাকে কতটা কার্যকর পথে ফিরিয়ে আনা যায়, তারও একটি বড় পরীক্ষা হয়ে উঠবে।