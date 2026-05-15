Ajker Patrika
পরিবেশ

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হলেও ঢাকায় কম কেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ মে ২০২৬, ০৯: ৫৬
দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হলেও ঢাকায় কম কেন
দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টি হলেও রাজধানী ঢাকায় সেই তুলনায় খানিকটা কমই হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানী ঢাকায় গত বুধবার বিকেলে কালবৈশাখী বয়ে যায়। এর সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের ভারী বৃষ্টি। ৪৩ মিলিমিটার বৃষ্টিতে ঢাকার রাজপথে দেখা দেয় জলাবদ্ধতা। গরমের মধ্যে সেই বৃষ্টি কিছুটা স্বস্তি দিলেও তা ছিল ক্ষণিকের। এরপর, গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার আবহাওয়া ঠিক উল্টো দিকে যায়। মাত্র এক মিলিমিটার বৃষ্টিতে গরম আর অস্বস্তির মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

তবে ঢাকার বিপরীত চিত্র দেশের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। গতকাল ভারী বৃষ্টি হয়েছে দিনাজপুরে ৮৭ মিলিমিটার। পাশের জেলা রংপুরে ৪৪ আর কুড়িগ্রামের রাজারহাটে ৩০ মিলিমিটার।

শুধু তা-ই নয়, দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব এবং মধ্যাঞ্চলের বেশ কিছু জেলায়ও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে ফেনীতে ৬৯, দক্ষিণের জেলা বরিশালে ২৭, মাদারীপুরে ২৮ ও গোপালগঞ্জে ২৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

ঢাকায় বৃষ্টি কম হওয়ার কারণ জানতে চাইলে আবহাওয়া অধিদপ্তরে তরিফুল নেওয়াজ কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, বজ্রমেঘ তৈরি হওয়ার কারণে বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে বেশি দেশের উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। যা ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তুলনামূলক কম। তবে বৃষ্টির মাত্রা আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে।

এদিকে আজ সকালে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ দুপুরের মধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এ সময় বাতাসের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার। এসব এলাকার নদীবন্দরকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

তবে রাজধানী ঢাকার আবহাওয়া আজ শুষ্ক থাকতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ সকাল ৭টার পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেলা ১টা পর্যন্ত আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা ও শুষ্ক থাকতে পারে। দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানায়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা গতকাল ছিল ২৪।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ৩৪ মিনিটে এবং আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় ভোর ৫টা ১৬ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাবৃষ্টিপাতকালবৈশাখী ঝড়আজকের আবহাওয়ার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

৪৩ মিমি বৃষ্টির পরও বায়ুদূষণে শীর্ষে ঢাকা

৪৩ মিমি বৃষ্টির পরও বায়ুদূষণে শীর্ষে ঢাকা

ঢাকাসহ ১০ অঞ্চলে ৬০ কিমি গতির কালবৈশাখীর আভাস, নৌবন্দরে সতর্কতা

ঢাকাসহ ১০ অঞ্চলে ৬০ কিমি গতির কালবৈশাখীর আভাস, নৌবন্দরে সতর্কতা

শব্দদূষণ: জরিমানার চেয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতেই জোর পরিবেশ অধিদপ্তরের

শব্দদূষণ: জরিমানার চেয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতেই জোর পরিবেশ অধিদপ্তরের

ঢাকায় কমবে গরম, ৮ অঞ্চলে ঝড়ের আভাস

ঢাকায় কমবে গরম, ৮ অঞ্চলে ঝড়ের আভাস