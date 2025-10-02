Ajker Patrika
বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, বন্দরগুলোতে ৩ নম্বর সতর্কসংকেত, দেশজুড়ে বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ০৯: ৩৬
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপটি আরও শক্তিশালী হয়েছে। এটি সুস্পষ্ট লঘুচাপ থেকে নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এই নিম্নচাপের প্রভাবের সঙ্গে মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকায় সারা দেশের ওপর ভারী বৃষ্টি হচ্ছে এবং এভাবে আরও দুই দিন বৃষ্টি বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আর সাগর উত্তাল থাকায় দেশের সমুদ্রবন্দরগুলোকে ৩ নম্বর সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিশেষ সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত নিম্নচাপটি উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হয়েছে। এটি পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি আজ সকাল ৬টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৮৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৮৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৭৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৭৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছিল। এটি আরও উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানায়, নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় বায়ুচাপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা ও সমুদ্রবন্দরসমূহরে ওপর দিয়ে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। নিম্নচাপের কেন্দ্রে ৪৮ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার, যা দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়ার আকারে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়ছে। গভীর নিম্নচাপের কেন্দ্রে নিকটবর্তী এলাকায় সাগর উত্তাল রয়েছে।

ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার কারণে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারগুলোকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে, যাতে স্বল্প সময়ের নোটিশে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারে।

এদিকে গতকালের মতো আজ সকালেও রাজধানী ঢাকার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন রয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরে তথ্য অনুযায়ী, আজও ঢাকা ও আশপাশের এলাকা মেঘলা থাকতে পারে। গত মধ্যরাতের বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমেছে। গত রাত ১২টা থেকে আজ সকাল ৬টা পর্যন্ত ঢাকায় বৃষ্টি হয়েছে ১২ মিলিমিটার। তাই আজ দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। সকালে ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরবঙ্গোপসাগরনিম্নচাপসতর্ক সংকেতবৃষ্টিআবহাওয়াআবহাওয়ার খবর
