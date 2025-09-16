তাপমাত্রা আরও কমবে, বৃষ্টি নিয়ে যা জানাল আবহাওয়া দপ্তর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
গত কয়েক দিনের মতো আজ মঙ্গলবারও দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বর্ষাকালের শেষ ভাগে মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকায় এই ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আগামী পাঁচ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, মৌসুমি বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ ভারতের রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি থেকে প্রবল অবস্থায় রয়েছে। এর প্রভাবে গত কয়েক দিনের মতো আজও রাজশাহী, ঢাকা, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি মাত্রার বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে বজ্রবৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।
বৃষ্টির প্রভাবে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে সারা দেশেই তাপমাত্রা তুলনামূলক কম রয়েছে। উত্তর ও উপকূলীয় অঞ্চলে বৃষ্টি মধ্যাঞ্চলের তুলনায় বেশি হয়েছে। এ কারণে দেশের মধ্যাঞ্চলে তাপমাত্রা কিছুটা বেশি ছিল। গতকাল সোমবার দেশের বেশির ভাগ স্থানেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে ছিল। এদিন দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল নারায়ণগঞ্জে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রাম জেলায় ৭৯ মিলিমিটার। রাজধানী ঢাকায় গতকালের তাপমাত্রা ছিল ৩২ দশমিক ৫ ডিগ্রি, বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ১০ মিলিমিটার।
বিভাগীয় অন্যান্য শহরের মধ্যে রাজশাহীতে ১৮, রংপুরে ৩১, ময়মনসিংহে ১৮, সিলেটে ৫৩, খুলনায় ২৬ এবং বরিশালে ১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।
