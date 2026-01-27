মাঘে বৃষ্টির পূর্বাভাস

মাঘ মাসে দেশের আবহাওয়ার আচরণ এলোমেলো। ভোরবেলা থেকে সকালে থাকছে হালকা শীত। দুপুর থেকে বিকেলের আগপর্যন্ত রোদের তেজে ছড়াচ্ছে উষ্ণতা। বিকেলের পর রাত অবধি শীতের সঙ্গে হালকা হিমেল বাতাস, আর কুয়াশা। আগামী দিনগুলোতে প্রকৃতির এই আচরণের খুব একটা পরিবর্তন হবে না। তাপমাত্রা থাকবে হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে। হাড়কাঁপানো শীত জেঁকে বসবে না। উল্টো দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে বৃষ্টিও হতে পারে।
আজ মঙ্গলবার সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সারা দেশের আগামী পাঁচ দিনের পূর্বাভাস থেকে এমন তথ্য জানা গেছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ ২৭ জানুয়ারি অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আগামীকাল ২৮ জানুয়ারি দেশের উত্তরাঞ্চলের কোথাও কোথাও বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, এদিন অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে; তবে রংপুর বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। অবশ্য ৩১ জানুয়ারি সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে ১০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ১৭, রাজশাহীতে ১২ দশমিক ৫, রংপুরে ১২ দশমিক ৮, ময়মনসিংহে ১৫ দশমিক ২, সিলেট ও বরিশালে ১৩, চট্টগ্রামে ১৫ এবং খুলনায় ১৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।৬ ঘণ্টা আগে
