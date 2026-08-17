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পরিবেশ

ঢাকা ও আশপাশে মৃদু ভূমিকম্প, উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর শিবপুর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢাকা ও আশপাশে মৃদু ভূমিকম্প, উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর শিবপুর
ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় আজ সোমবার সকালে মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৩।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র জানিয়েছে, আজ ভোর ৫টা ৩২ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে ৪৭ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে নরসিংদী জেলার শিবপুরে। এর অবস্থান ছিল ২৪ দশমিক ০০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০ দশমিক ৭৭ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে।

আজ সকাল ৬টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ফারজানা সুলতানা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরনরসিংদীভূমিকম্প
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