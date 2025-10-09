ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় হতে পারে বজ্রবৃষ্টি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আশ্বিন মাসের বিদায় বেলা চলে এলেও প্রকৃতি অনেকটা বর্ষাকালের মতো আচরণ করছে। গত সপ্তাহের প্রায় সব দিন সারা দেশে কমবেশি বৃষ্টি হয়েছে। গতকাল বুধবার রাজধানী ঢাকায় ২৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবারও সকাল থেকে ঢাকার আকাশ মেঘলা।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকাল ৭টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে হালকা বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, বৃষ্টির পাশাপাশি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কিছুটা কম। গতকাল ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ সকাল ৬টায় যা ছিল ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সারা দেশের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।
আশ্বিন মাসের বিদায় বেলা চলে এলেও প্রকৃতি অনেকটা বর্ষাকালের মতো আচরণ করছে। গত সপ্তাহের প্রায় সব দিন সারা দেশে কমবেশি বৃষ্টি হয়েছে। গতকাল বুধবার রাজধানী ঢাকায় ২৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবারও সকাল থেকে ঢাকার আকাশ মেঘলা।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকাল ৭টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে হালকা বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, বৃষ্টির পাশাপাশি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কিছুটা কম। গতকাল ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ সকাল ৬টায় যা ছিল ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সারা দেশের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।
প্রতিদিন ঢাকায় বৃষ্টির দেখা মিলছে। তবুও রাজধানী শহরটির বাতাসে বেড়েছে দূষণের মাত্রা। সাধারণত বৃষ্টির সময় বা বর্ষাকালে ঢাকায় দূষণের মাত্রা কমে আসে। আর আজ বৃহস্পতিবার সকালে বৃষ্টি হলেও বায়ুমান বর্তমানে সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় আছে।৭ মিনিট আগে
দেশের প্রায় সব বিভাগেই কমবেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, খুলনা ও ময়মনসিংহ বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।১ দিন আগে
আজকের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দেশের প্রায় সব বিভাগেই কমবেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, খুলনা ও ময়মনসিংহ বিভাগের দু’এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে১ দিন আগে
আজ বায়ুদূষণের শীর্ষে আছে ভারতের দিল্লি। শহরটির বায়ুমান আজ ১৫৪। শীর্ষ পাঁচে থাকা অন্য শহরগুলো হলো— উজবেকিস্তানের তাসখন্দ, বাহরাইনের মানামা, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব দ্য কঙ্গোর কিনশাসা ও কুয়েতের কুয়েত সিটি। শহরগুলোর বায়ুমান যথাক্রমে ১৫৪, ১৫৩, ১৫২ ও ১৪৯।২ দিন আগে