ঢাকায় হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, তাপমাত্রা বাড়বে সামান্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাজধানী ঢাকার আকাশ আজ বুধবার ভোর থেকে ছিল হালকা মেঘাচ্ছন্ন। সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মেঘলা ভাব কেটে যেতে থাকে। সব মিলিয়ে প্রকৃতিতে রয়েছে হেমন্তের ছোঁয়া। অবশ্য আবহাওয়া অধিদপ্তরের সকাল ৭টায় ছয় ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে।
পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। দিনের বেলা তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। তবে বাতাসের গতিবেগ গতকালের তুলনায় কিছুটা কমে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার গতিতে বয়ে যেতে পারে।
এদিকে আজকের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দেশের প্রায় সব বিভাগেই কমবেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, খুলনা ও ময়মনসিংহ বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।
আজ বায়ুদূষণের শীর্ষে আছে ভারতের দিল্লি। শহরটির বায়ুমান আজ ১৫৪। শীর্ষ পাঁচে থাকা অন্য শহরগুলো হলো— উজবেকিস্তানের তাসখন্দ, বাহরাইনের মানামা, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব দ্য কঙ্গোর কিনশাসা ও কুয়েতের কুয়েত সিটি। শহরগুলোর বায়ুমান যথাক্রমে ১৫৪, ১৫৩, ১৫২ ও ১৪৯।১ দিন আগে
সকালে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। ঢাকা ও এর আশপাশ এলাকায় হালকা বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।১ দিন আগে
আজ সকালবেলা ঢাকার আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। মাঝেমধ্যে সূর্যের দেখা পাওয়া গেলেও হালকা মেঘের কারণে তা আড়ালে চলে যাচ্ছে। আর এই কারণে তাপমাত্রা গতকাল রোববারের চেয়ে কিছুটা কম। গতকাল সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৭ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আজ কমে হয়েছে ২৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।২ দিন আগে
বাতাসের গুণমান সূচকের (একিউআই) মাধ্যমে দূষণের মাত্রা নির্ধারণ করে নিয়মিত বায়ু পরিস্থিতি তুলে ধরে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার। তালিকায় দেখা যায়, আজ রোববার ঢাকার বাতাসে দূষণের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। তালিকা বলছে, তুলনামূলকভাবে এখন বিশ্বের সব জায়গায় দূষণের পরিমাণ কমের দিকে।৩ দিন আগে