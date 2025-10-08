Ajker Patrika
> পরিবেশ

ঢাকায় হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, তাপমাত্রা বাড়বে সামান্য

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৮: ৩৯
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকার আকাশ আজ বুধবার ভোর থেকে ছিল হালকা মেঘাচ্ছন্ন। সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মেঘলা ভাব কেটে যেতে থাকে। সব মিলিয়ে প্রকৃতিতে রয়েছে হেমন্তের ছোঁয়া। অবশ্য আবহাওয়া অধিদপ্তরের সকাল ৭টায় ছয় ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে।

পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। দিনের বেলা তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। তবে বাতাসের গতিবেগ গতকালের তুলনায় কিছুটা কমে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার গতিতে বয়ে যেতে পারে।

এদিকে আজকের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দেশের প্রায় সব বিভাগেই কমবেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, খুলনা ও ময়মনসিংহ বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরবৃষ্টিআবহাওয়াঢাকাপরিবেশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নজিরবিহীন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ‘অপমানিত বোধ’, মাউশির মহাপরিচালক চাইলেন অব্যাহতি

অস্বাভাবিক আচরণ করছে পাখিরা—বিজ্ঞানীদের সতর্কতা

একটি বিশ্বমোড়লসহ তিন পরাশক্তি বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে: সালাহউদ্দিন

জোরপূর্বক পদত্যাগ করানো শিক্ষকদের বেতন-ভাতা চালুর নির্দেশ

ভরি ২ লাখ ছাড়ানোর পরদিন ফের বাড়ল সোনার দাম

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

গ্রেটা থুনবার্গ ‘ঝামেলাবাজ’, ওর ডাক্তার দেখানো দরকার: ট্রাম্প

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

চমকে দিয়ে বিসিবির সহসভাপতি হওয়া কে এই শাখাওয়াত

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

লন্ডন বৈঠকে ড. ইউনূসের সঙ্গে কী আলাপ হয়েছে—বিবিসি বাংলাকে যা বললেন তারেক রহমান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

বিদায় ঘোষণার পর দেশের মঞ্চে তাহসান

রাশিয়া-ইউরোপ কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

রাশিয়া-ইউরোপ কি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে

সম্পর্কিত

ঢাকায় হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, তাপমাত্রা বাড়বে সামান্য

ঢাকায় হতে পারে বজ্রবৃষ্টি, তাপমাত্রা বাড়বে সামান্য

ঢাকার বাতাসে দূষণ কিছুটা বাড়লেও আছে সহনীয় পর্যায়ে, সবচেয়ে বেশি দিল্লিতে

ঢাকার বাতাসে দূষণ কিছুটা বাড়লেও আছে সহনীয় পর্যায়ে, সবচেয়ে বেশি দিল্লিতে

গরম বাড়তে পারে, হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

গরম বাড়তে পারে, হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

হালকা বৃষ্টির আভাস, কমতে পারে তাপমাত্রা

হালকা বৃষ্টির আভাস, কমতে পারে তাপমাত্রা