তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে, সাগরে সৃষ্ট লঘুচাপের প্রভাব কি পড়বে

শীতকাল বিদায়ের পর সারা দেশে প্রতিদিনই তাপমাত্রা বাড়ছে। ফাল্গুনের শুরু থেকে দুপুরে বেশ গরম পড়ছে। গতকাল শুক্রবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলায় ৩৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও বেড়েছে। শুক্রবার সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়— ১১ দশমিক ৫, আর আজ ছিল নীলফামারীর ডিমলায়— ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সারা দেশে তাপমাত্রা প্রতিদিনই বাড়তে থাকবে। তবে দু-এক দিনের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের কিছু এলাকায় সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হলে গরম কিছুটা কমতে পারে।
আজ সকাল ৯টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের আগামী ৫ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ ২১ ফেব্রুয়ারি অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। ২২ ফেব্রুয়ারি রোববার রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু’এক জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টি হলেও ওই দিন রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। ২৪ ফেব্রুয়ারিও রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের দু’এক জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য সেদিন রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। ২৫ ফেব্রুয়ারিও এসব অঞ্চলে বৃষ্টি হতে পারে। টানা তিন দিন বৃষ্টি হলে এর প্রভাবে সারা দেশেই রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এলাকায় সৃষ্ট লঘুচাপটি পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হতে পারে।
আবহাওয়াবিদ ড. মো. বজলুর রশিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, লঘুচাপটির প্রভাব বাংলাদেশে না-ও পড়তে পারে।
রাজধানী ঢাকায় গতকাল শুক্রবার সকালে তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ শনিবার সেটি বেড়ে হয়েছে ২০ দশমিক ৩। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ দিনের বেলা ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
