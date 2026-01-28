Ajker Patrika
ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ১৬.৫

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা আজ সকালে আগের দিনের চেয়ে কিছুটা কমেছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় সকালের তাপমাত্রা ছিল ১৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ মঙ্গলবার যা ছিল ১৬ দশমিক ৫।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ দিনের বেলা ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ।

পূর্বাভাসে বলা হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৫টা ৪১ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ৪১ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাআবহাওয়াপরিবেশআবহাওয়ার খবর
