Ajker Patrika
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পরিবেশ

ঢাকার আবহাওয়া আজ থাকবে যেমন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢাকার আবহাওয়া আজ থাকবে যেমন
ফাইল ছবি

সকাল থেকেই ঢাকার আকাশ মেঘলা। আবহাওয়া অধিদপ্তরও জানিয়েছে, আজ ঢাকার আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। এ সময় ঢাকায় বৃষ্টিও হতে পারে।

আজ সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া পূর্বাভাসে এ কথা জানানো হয়েছে। পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, আজ ঢাকায় হালকা বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

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আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, ঢাকায় আজ দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ী দমকা হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

বুলেটিন থেকে জানা যায়, আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৮ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ।

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আর গতকাল রোববার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় ১ দশমিক ৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাবৃষ্টিপাতঢাকা বিভাগবৃষ্টির খবরআবহাওয়া বার্তাপরিবেশ
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