আশ্বিনে আষাঢ়ে বৃষ্টি, রাজধানীতে দুর্ভোগ-যানজট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কিছুটা ভ্যাপসা গরমের পর রাজধানীসহ দেশজুড়ে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। এই বৃষ্টি গতকাল রোববার দিবাগত রাত থেকে শুরু হলেও এর রেশ খুব একটা কমেনি। বরং সামান্য বিরতি দিয়ে আজ সোমবার ভোরবেলা থেকে বেশ জোরেশোরে শুরু হয়েছে। বৃষ্টি এতটাই ভারী ছিল যে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন গলি থেকে রাজপথে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা। এসব অলিগলিতে পানি জমে যাওয়ায় সকালে অফিসগামীসহ সাধারণ মানুষ পড়েছেন চরম ভোগান্তিতে।
বিশেষ করে মিরপুর, মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, উত্তরা বিমানবন্দর সড়কের কোনো কোনো স্থানে হাঁটু সমান পানি জমে গেছে। এর ফলে দীর্ঘ যানজট ছড়িয়ে পড়েছে রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়কগুলোতে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১২টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজধানী ঢাকায় বৃষ্টি হয়েছে ৩৪ মিলিমিটার। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এই বৃষ্টি হয়েছে।
তবে গতকাল রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলেও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। গতকাল সকাল ৬টা থেকে আজ সকাল ৬টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে ফেনী জেলায়, যার পরিমাণ ছিল ১১৪ মিলিমিটার।
মৌসুমি বায়ু সারা দেশে বিস্তার ঘটায় গতকাল মধ্যরাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে দেশজুড়ে।
আজ সারা দিন থেমে থেমে বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা। আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ শাহীনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, মৌসুমি বায়ুর প্রভাব সারা দেশেই রয়েছে। তবে বেশ সক্রিয় দেশের দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে। যার ফলে আজ সারা দিনই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামীকাল থেকে বৃষ্টির মাত্রা কমে আসতে পারে।
এদিকে বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে। কাল থেকে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে বলে জানান এই আবহাওয়াবিদ।
