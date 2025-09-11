Ajker Patrika
ঢাকায় বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা, কমতে পারে গরম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আজ ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় বৃষ্টিসহ বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থেকে মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে। এ ছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৮-১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা গতকালের তুলনায় বেশি। গতকাল একই সময়ে তাপমাত্রা ছিল ৩৫ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা ৮৭ শতাংশ।

