ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানী ঢাকায় আজ বুধবার সকালে আগের দিনের তুলনায় কিছুটা বেশি শীতও অনুভূত হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সকালে সেটি কমে হয়েছে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই তথ্য জানিয়েছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা পরিবর্তিত পারে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় ৫টা ১১ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ২২ মিনিটে।
রাজধানী ঢাকায় আজ বুধবার সকালে আগের দিনের তুলনায় কিছুটা বেশি শীতও অনুভূত হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সকালে সেটি কমে হয়েছে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই তথ্য জানিয়েছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা পরিবর্তিত পারে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় ৫টা ১১ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ২২ মিনিটে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানী ঢাকায় আজ বুধবার সকালে আগের দিনের তুলনায় কিছুটা বেশি শীতও অনুভূত হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সকালে সেটি কমে হয়েছে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই তথ্য জানিয়েছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা পরিবর্তিত পারে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় ৫টা ১১ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ২২ মিনিটে।
রাজধানী ঢাকায় আজ বুধবার সকালে আগের দিনের তুলনায় কিছুটা বেশি শীতও অনুভূত হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সকালে সেটি কমে হয়েছে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই তথ্য জানিয়েছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা পরিবর্তিত পারে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় ৫টা ১১ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ২২ মিনিটে।
আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে।১ দিন আগে
বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে বায়ুদূষণে শীর্ষস্থানে আবারও উঠে গেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।২ দিন আগে
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্কই থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।২ দিন আগে
আবহাওয়াবিদ শাহীনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, লঘুচাপটি শক্তিশালী হয়ে আরও ঘনীভূত হতে পারে। তবে কোথায় আঘাত হানবে, সে ব্যাপারে এই মুহূর্তে কিছু বলা যাচ্ছে না।৩ দিন আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাজধানী ঢাকার আকাশ আজ মঙ্গলবার সকালে ছিল হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন। কিছুটা শীতও অনুভূত হচ্ছে। আজ সকাল ৬টায় যা ছিল ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই কথা জানিয়েছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৪ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় ৫টা ১১ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ২০ মিনিটে।
রাজধানী ঢাকার আকাশ আজ মঙ্গলবার সকালে ছিল হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন। কিছুটা শীতও অনুভূত হচ্ছে। আজ সকাল ৬টায় যা ছিল ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই কথা জানিয়েছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৪ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় ৫টা ১১ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ২০ মিনিটে।
আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় ৫টা ১১ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ২২ মিনিটে।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে বায়ুদূষণে শীর্ষস্থানে আবারও উঠে গেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।২ দিন আগে
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্কই থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।২ দিন আগে
আবহাওয়াবিদ শাহীনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, লঘুচাপটি শক্তিশালী হয়ে আরও ঘনীভূত হতে পারে। তবে কোথায় আঘাত হানবে, সে ব্যাপারে এই মুহূর্তে কিছু বলা যাচ্ছে না।৩ দিন আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে বায়ুদূষণে শীর্ষস্থানে আবারও উঠে গেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। এদিন ঢাকার আগে কেবল ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি ছিল, যা বায়ুর মানের দিক থেকে দুর্যোগপূর্ণ।
সকালে ঢাকার বায়ুর মান (একিউআই) রেকর্ড করা হয়েছে ২২৫, যা ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ হিসেবে চিহ্নিত। বাতাসের মান ২০০-এর বেশি হলেই সেটিকে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বলা হয়। অন্যদিকে, নয়াদিল্লির বায়ুর মান ছিল ৪০৫, যা ৩০০-এর বেশি হওয়ায় ‘দুর্যোগপূর্ণ’ বা ‘বিপজ্জনক’ ক্যাটাগরিতে পড়ে।
সুইজারল্যান্ডভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানটি তাদের লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচকের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে বিশ্বের শহরগুলোর বায়ুদূষণের অবস্থা তুলে ধরছে, যা নাগরিকদের সচেতন ও সতর্ক করে।
আজ সকালে ঢাকার সাতটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুর মান বিশেষভাবে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। এই স্থানগুলো হলো—ইস্টার্ন হাউজিং (২৫৭); দক্ষিণ পল্লবী (২৫২); বেজ এজ ওয়াটার (২৪৮); বেচারাম দেউড়ি (২৩৯); কল্যাণপুর (২২৫); গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (২১৬) এবং গোড়ান (২১১)।
সকাল ৯টার রেকর্ড অনুযায়ী, বায়ুদূষণে শীর্ষ ১০টি শহরের মধ্যে রয়েছে—দিল্লি, ভারত: ৪১৮ একিউআই (বিপজ্জনক); ঢাকা, বাংলাদেশ: ২২০ একিউআই (খুব অস্বাস্থ্যকর); কলকাতা, ভারত: ২১৭ একিউআই (খুব অস্বাস্থ্যকর); লাহোর, পাকিস্তান: ২০৩ একিউআই (খুব অস্বাস্থ্যকর); করাচি, পাকিস্তান: ২০০ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর); মুম্বাই, ভারত: ২০০ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর); তেহরান, ইরান: ১৮৬ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর); তাসখন্দ, উজবেকিস্তান: ১৮৬ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর); কাবুল, আফগানিস্তান: ১৮০ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর) এবং চেংদু, চীন: ১৭৮ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর)।
দীর্ঘদিন ধরে চলা এই বায়ুদূষণের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। প্রায় এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ঢাকা ধারাবাহিকভাবে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষের দিকে থাকছে এবং বায়ুর মান খুব অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পরিস্থিতিতে শিশু, বয়স্ক এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্তদের জন্য ঘরের বাইরে থাকা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
ঢাকার নিম্নমানের বাতাসের প্রধান কারণ হলো পিএম ২ দশমিক ৫ বা সূক্ষ্ম কণা। এই অতিক্ষুদ্র কণাগুলো, যাদের ব্যাস ২ দশমিক ৫ মাইক্রোমিটারের চেয়েও কম, ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে রক্তপ্রবাহে মিশে যেতে পারে। এর ফলে হাঁপানি (অ্যাজমা) বৃদ্ধি, ব্রঙ্কাইটিস এবং হৃদ্রোগের মতো শ্বাসযন্ত্র ও হৃদ্যন্ত্রের গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।
শীতকালীন আবহাওয়ার ধরন, যানবাহন ও শিল্প থেকে অনিয়ন্ত্রিত নির্গমন, চলমান নির্মাণকাজ থেকে সৃষ্ট ধুলো এবং আশপাশের ইটভাটাগুলো এই দূষণ সংকটের জন্য দায়ী।
বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী, বায়ুমান সূচক ৫০-এর নিচে থাকলে বিশুদ্ধ বাতাস ধরা হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে তা সহনীয়। ১০১ থেকে ১৫০-এর মধ্যে হলে সতর্কতামূলক বা সংবেদনশীল মানুষের (শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি) জন্য অস্বাস্থ্যকর। ১৫১ থেকে ২০০ হলে সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর এবং সূচক ২০১ থেকে ৩০০ হলে বাতাসকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলা হয়। আর সূচক ৩০০ ছাড়ালে সেই বাতাস দুর্যোগপূর্ণ।
বায়ুদূষণজনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রতিবছর বহু মানুষ মারা যায়। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বায়ুদূষণ প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ৫২ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ বলে ২০২৩ সালের নভেম্বরে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে (বিএমজে) প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় তুলে ধরা হয়।
এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, গৃহস্থালি ও পারিপার্শ্বিক বায়ুদূষণের সম্মিলিত প্রভাবে বছরে ৬৭ লাখ মানুষ মারা যায়।
দীর্ঘদিন ঢাকার বাতাস অতিমাত্রায় দূষিত হওয়ায় বাইরে বের হলে সবাইকে মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া সংবেদনশীল ব্যক্তিদের অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার অনুরোধও করা হয়েছে।
পাশাপাশি ইটভাটা, শিল্পকারখানার মালিক এবং সাধারণ মানুষকে কঠিন বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ রাখা, নির্মাণস্থলে ছাউনি ও বেষ্টনী স্থাপন করা, নির্মাণসামগ্রী ঢেকে রাখা, নির্মাণসামগ্রী পরিবহনের সময় ট্রাক বা লরি ঢেকে নেওয়া, নির্মাণস্থলের আশপাশে দিনে অন্তত দুবার পানি ছিটানো এবং পুরোনো ও ধোঁয়া তৈরি করা যানবাহন রাস্তায় বের না করতে বলা হয়েছে।
বাতাসের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে করণীয়
অত্যন্ত সংবেদনশীল গোষ্ঠী: শিশু, বয়স্ক, হৃদ্রোগ বা শ্বাসকষ্টের রোগীরা সব ধরনের ঘরের বাইরে না যাওয়াই ভালো।
সাধারণ সুস্থ ব্যক্তি: তাদের উচিত বাইরে কাটানো সময় সীমিত করা এবং শারীরিক পরিশ্রমের কাজ এড়িয়ে চলা।
যদি বাইরে বের হতে হয়, তবে অবশ্যই দূষণ রোধে কার্যকর মাস্ক ব্যবহার করুন।
ঘরের ভেতরের বাতাস পরিষ্কার রাখতে এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করুন এবং দূষিত বাতাস প্রবেশ ঠেকাতে জানালা ও দরজা বন্ধ রাখুন।
বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে বায়ুদূষণে শীর্ষস্থানে আবারও উঠে গেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। এদিন ঢাকার আগে কেবল ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি ছিল, যা বায়ুর মানের দিক থেকে দুর্যোগপূর্ণ।
সকালে ঢাকার বায়ুর মান (একিউআই) রেকর্ড করা হয়েছে ২২৫, যা ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ হিসেবে চিহ্নিত। বাতাসের মান ২০০-এর বেশি হলেই সেটিকে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বলা হয়। অন্যদিকে, নয়াদিল্লির বায়ুর মান ছিল ৪০৫, যা ৩০০-এর বেশি হওয়ায় ‘দুর্যোগপূর্ণ’ বা ‘বিপজ্জনক’ ক্যাটাগরিতে পড়ে।
সুইজারল্যান্ডভিত্তিক এই প্রতিষ্ঠানটি তাদের লাইভ বা তাৎক্ষণিক সূচকের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে বিশ্বের শহরগুলোর বায়ুদূষণের অবস্থা তুলে ধরছে, যা নাগরিকদের সচেতন ও সতর্ক করে।
আজ সকালে ঢাকার সাতটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুর মান বিশেষভাবে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। এই স্থানগুলো হলো—ইস্টার্ন হাউজিং (২৫৭); দক্ষিণ পল্লবী (২৫২); বেজ এজ ওয়াটার (২৪৮); বেচারাম দেউড়ি (২৩৯); কল্যাণপুর (২২৫); গ্রেস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (২১৬) এবং গোড়ান (২১১)।
সকাল ৯টার রেকর্ড অনুযায়ী, বায়ুদূষণে শীর্ষ ১০টি শহরের মধ্যে রয়েছে—দিল্লি, ভারত: ৪১৮ একিউআই (বিপজ্জনক); ঢাকা, বাংলাদেশ: ২২০ একিউআই (খুব অস্বাস্থ্যকর); কলকাতা, ভারত: ২১৭ একিউআই (খুব অস্বাস্থ্যকর); লাহোর, পাকিস্তান: ২০৩ একিউআই (খুব অস্বাস্থ্যকর); করাচি, পাকিস্তান: ২০০ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর); মুম্বাই, ভারত: ২০০ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর); তেহরান, ইরান: ১৮৬ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর); তাসখন্দ, উজবেকিস্তান: ১৮৬ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর); কাবুল, আফগানিস্তান: ১৮০ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর) এবং চেংদু, চীন: ১৭৮ একিউআই (অস্বাস্থ্যকর)।
দীর্ঘদিন ধরে চলা এই বায়ুদূষণের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। প্রায় এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ঢাকা ধারাবাহিকভাবে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষের দিকে থাকছে এবং বায়ুর মান খুব অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পরিস্থিতিতে শিশু, বয়স্ক এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্তদের জন্য ঘরের বাইরে থাকা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
ঢাকার নিম্নমানের বাতাসের প্রধান কারণ হলো পিএম ২ দশমিক ৫ বা সূক্ষ্ম কণা। এই অতিক্ষুদ্র কণাগুলো, যাদের ব্যাস ২ দশমিক ৫ মাইক্রোমিটারের চেয়েও কম, ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করে রক্তপ্রবাহে মিশে যেতে পারে। এর ফলে হাঁপানি (অ্যাজমা) বৃদ্ধি, ব্রঙ্কাইটিস এবং হৃদ্রোগের মতো শ্বাসযন্ত্র ও হৃদ্যন্ত্রের গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।
শীতকালীন আবহাওয়ার ধরন, যানবাহন ও শিল্প থেকে অনিয়ন্ত্রিত নির্গমন, চলমান নির্মাণকাজ থেকে সৃষ্ট ধুলো এবং আশপাশের ইটভাটাগুলো এই দূষণ সংকটের জন্য দায়ী।
বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী, বায়ুমান সূচক ৫০-এর নিচে থাকলে বিশুদ্ধ বাতাস ধরা হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে তা সহনীয়। ১০১ থেকে ১৫০-এর মধ্যে হলে সতর্কতামূলক বা সংবেদনশীল মানুষের (শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি) জন্য অস্বাস্থ্যকর। ১৫১ থেকে ২০০ হলে সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর এবং সূচক ২০১ থেকে ৩০০ হলে বাতাসকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলা হয়। আর সূচক ৩০০ ছাড়ালে সেই বাতাস দুর্যোগপূর্ণ।
বায়ুদূষণজনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রতিবছর বহু মানুষ মারা যায়। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বায়ুদূষণ প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ৫২ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ বলে ২০২৩ সালের নভেম্বরে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে (বিএমজে) প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় তুলে ধরা হয়।
এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, গৃহস্থালি ও পারিপার্শ্বিক বায়ুদূষণের সম্মিলিত প্রভাবে বছরে ৬৭ লাখ মানুষ মারা যায়।
দীর্ঘদিন ঢাকার বাতাস অতিমাত্রায় দূষিত হওয়ায় বাইরে বের হলে সবাইকে মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া সংবেদনশীল ব্যক্তিদের অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার অনুরোধও করা হয়েছে।
পাশাপাশি ইটভাটা, শিল্পকারখানার মালিক এবং সাধারণ মানুষকে কঠিন বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ রাখা, নির্মাণস্থলে ছাউনি ও বেষ্টনী স্থাপন করা, নির্মাণসামগ্রী ঢেকে রাখা, নির্মাণসামগ্রী পরিবহনের সময় ট্রাক বা লরি ঢেকে নেওয়া, নির্মাণস্থলের আশপাশে দিনে অন্তত দুবার পানি ছিটানো এবং পুরোনো ও ধোঁয়া তৈরি করা যানবাহন রাস্তায় বের না করতে বলা হয়েছে।
বাতাসের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে করণীয়
অত্যন্ত সংবেদনশীল গোষ্ঠী: শিশু, বয়স্ক, হৃদ্রোগ বা শ্বাসকষ্টের রোগীরা সব ধরনের ঘরের বাইরে না যাওয়াই ভালো।
সাধারণ সুস্থ ব্যক্তি: তাদের উচিত বাইরে কাটানো সময় সীমিত করা এবং শারীরিক পরিশ্রমের কাজ এড়িয়ে চলা।
যদি বাইরে বের হতে হয়, তবে অবশ্যই দূষণ রোধে কার্যকর মাস্ক ব্যবহার করুন।
ঘরের ভেতরের বাতাস পরিষ্কার রাখতে এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করুন এবং দূষিত বাতাস প্রবেশ ঠেকাতে জানালা ও দরজা বন্ধ রাখুন।
আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় ৫টা ১১ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ২২ মিনিটে।২ ঘণ্টা আগে
আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে।১ দিন আগে
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্কই থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।২ দিন আগে
আবহাওয়াবিদ শাহীনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, লঘুচাপটি শক্তিশালী হয়ে আরও ঘনীভূত হতে পারে। তবে কোথায় আঘাত হানবে, সে ব্যাপারে এই মুহূর্তে কিছু বলা যাচ্ছে না।৩ দিন আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাজধানী ঢাকায় আজ সোমবার সকালে কিছুটা শীতের আমেজ অনুভব করা গেছে। সঙ্গে ছিল হালকা কুয়াশা। গতকাল রোববারের ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সকাল ৬টায় যা ছিল ১৯ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্কই থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৯ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় সন্ধ্যা ৫টা ১১ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ১৯ মিনিটে।
রাজধানী ঢাকায় আজ সোমবার সকালে কিছুটা শীতের আমেজ অনুভব করা গেছে। সঙ্গে ছিল হালকা কুয়াশা। গতকাল রোববারের ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সকাল ৬টায় যা ছিল ১৯ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্কই থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৯ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় সন্ধ্যা ৫টা ১১ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ১৯ মিনিটে।
আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় ৫টা ১১ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ২২ মিনিটে।২ ঘণ্টা আগে
আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে।১ দিন আগে
বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে বায়ুদূষণে শীর্ষস্থানে আবারও উঠে গেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।২ দিন আগে
আবহাওয়াবিদ শাহীনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, লঘুচাপটি শক্তিশালী হয়ে আরও ঘনীভূত হতে পারে। তবে কোথায় আঘাত হানবে, সে ব্যাপারে এই মুহূর্তে কিছু বলা যাচ্ছে না।৩ দিন আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দক্ষিণ আন্দামান সাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, লঘুচাপটির গতিপথ কোন দিকে হবে, এটি এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে আপাতত মনে হচ্ছে, এটি নিম্নচাপ কিংবা ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিলে বাংলাদেশে আঘাত হানার আশঙ্কা কম। ভারতের তামিলনাড়ুর দিকে যেতে পারে।
আজ রোববার সকালে আবহাওয়াবিদ শাহীনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘লঘুচাপটি শক্তিশালী হয়ে আরও ঘনীভূত হতে পারে। তবে কোথায় আঘাত হানবে, সে ব্যাপারে এই মুহূর্তে কিছু বলা যাচ্ছে না। আরও পরে এর গতিপথ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।’
এদিকে আজ রোববার সকাল থেকে ঢাকা ও আশপাশের আবহাওয়া রয়েছে রৌদ্রোজ্জ্বল। সারা দিন এই আবহাওয়ার কোনো পরিবর্তন হবে না। তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এই তথ্য জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আজ সকালে ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ।
আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত হবে ৫টা ১১ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় হবে ৬টা ১৯ মিনিটে।
রাজধানী ঢাকায় শীতের তেমন দেখা না মিললেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা কমছে। গতকাল সারা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১৪ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ একই এলাকায় তাপমাত্রা কমে হয়েছে ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এদিকে আজকের সম্ভাব্য পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
দক্ষিণ আন্দামান সাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, লঘুচাপটির গতিপথ কোন দিকে হবে, এটি এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে আপাতত মনে হচ্ছে, এটি নিম্নচাপ কিংবা ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিলে বাংলাদেশে আঘাত হানার আশঙ্কা কম। ভারতের তামিলনাড়ুর দিকে যেতে পারে।
আজ রোববার সকালে আবহাওয়াবিদ শাহীনুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘লঘুচাপটি শক্তিশালী হয়ে আরও ঘনীভূত হতে পারে। তবে কোথায় আঘাত হানবে, সে ব্যাপারে এই মুহূর্তে কিছু বলা যাচ্ছে না। আরও পরে এর গতিপথ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।’
এদিকে আজ রোববার সকাল থেকে ঢাকা ও আশপাশের আবহাওয়া রয়েছে রৌদ্রোজ্জ্বল। সারা দিন এই আবহাওয়ার কোনো পরিবর্তন হবে না। তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এই তথ্য জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আজ সকালে ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ।
আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত হবে ৫টা ১১ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় হবে ৬টা ১৯ মিনিটে।
রাজধানী ঢাকায় শীতের তেমন দেখা না মিললেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা কমছে। গতকাল সারা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১৪ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ একই এলাকায় তাপমাত্রা কমে হয়েছে ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এদিকে আজকের সম্ভাব্য পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় ৫টা ১১ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ২২ মিনিটে।২ ঘণ্টা আগে
আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে।১ দিন আগে
বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে বায়ুদূষণে শীর্ষস্থানে আবারও উঠে গেছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।২ দিন আগে
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্কই থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।২ দিন আগে