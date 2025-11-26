ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস

Ajker Patrika
রাজধানী ঢাকায় আজ বুধবার সকালে আগের দিনের তুলনায় কিছুটা বেশি শীতও অনুভূত হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সকালে সেটি কমে হয়েছে ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই তথ্য জানিয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা পরিবর্তিত পারে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৮ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় ৫টা ১১ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ২২ মিনিটে।

