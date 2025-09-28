Ajker Patrika
> পরিবেশ

সারা দিন বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮: ৫২
সারা দিন বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

আজ রোববার সকাল থেকে রাজধানী ঢাকার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এর সঙ্গে ঝরছে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি আজ প্রায় সারা দিন ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে থেমে থেমে হতে পারে।

আজ সকালের পূর্বাভাসে এ কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে। এর সঙ্গে বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকাল থেকে বৃষ্টি হলেও দিন ও রাতের তাপমাত্রা পরিবর্তিত থাকতে পারে।

এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ ঢাকা বিভাগসহ দেশের সব বিভাগেই হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে।

গতকাল সকাল ৭টা থেকে আজ সকাল ৭টা পর্যন্ত রাজধানী ঢাকায় বৃষ্টি হয়েছে ৭ মিলিমিটার। গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহী জেলায় ৩৬ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল বান্দরবান জেলায় ২৩ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তররাজধানীবৃষ্টিআবহাওয়াঢাকাপরিবেশআবহাওয়ার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১% এর টাকায় ২৫% ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠা সেই ইউএনওকে বদলি

যুক্তরাষ্ট্র ভিসা বাতিলের পর কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট বললেন, দরকার নেই

থালাপতি বিজয়ের সমাবেশে হুড়োহুড়ি, পদদলিত হয়ে শিশুসহ অন্তত ৩৪ জন নিহত

প্রচণ্ড গরমে ৬ ঘণ্টা ধরে থালাপতির অপেক্ষায় ছিল ৩০ হাজার মানুষ, তারপর ঘটল বিপর্যয়!

৪১ জনকে যুক্তরাজ্যে নেওয়ার সুপারিশ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত লেবার মেয়রের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

সম্পর্কিত

ঢাকার বাতাসে দূষণ কমে সহনীয় পর্যায়ে, সবচেয়ে বেশি দোহাতে

ঢাকার বাতাসে দূষণ কমে সহনীয় পর্যায়ে, সবচেয়ে বেশি দোহাতে

সারা দিন বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

সারা দিন বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পর্যটক প্রবেশ কখনোই বন্ধ করিনি: পরিবেশ উপদেষ্টা

সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পর্যটক প্রবেশ কখনোই বন্ধ করিনি: পরিবেশ উপদেষ্টা

অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাচ্ছে আমাজনের সব গাছ, কারণ কী

অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাচ্ছে আমাজনের সব গাছ, কারণ কী