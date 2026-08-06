Ajker Patrika
En
পরিবেশ

বৃষ্টি থাকবে টানা ৪ দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ২৮
বৃষ্টি থাকবে টানা ৪ দিন
ফাইল ছবি

মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে দেশের চার বিভাগের কোথাও কোথাও আগামীকাল শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে বলে আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। অতি ভারী বর্ষণের কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কা রয়েছে। এ ছাড়া সারা দেশে আগামীকাল থেকে চার দিন মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণ অব্যাহত থাকবে বলে আজ বৃহস্পতিবার আবহাওয়া অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে জানানো হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কবার্তায় বলেছে, সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আজ সকাল ৯টা থেকে আগামীকাল সকাল ৯টা পর্যন্ত ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪-৮৮ মিলিমিটার) থেকে অতি ভারী (৮৮ মিলিমিটারের বেশি) বৃষ্টিপাত হতে পারে। অতি ভারী বর্ষণের কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধসের আশঙ্কা রয়েছে।

আবহাওয়ার নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ সকাল থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে। বেলা ১১টার পর ঢাকায় ভারী বৃষ্টি হয়। আগামীকাল শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সে সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

আগামী শনিবার রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। আগামী রোব ও সোমবারও এসব বিভাগে বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে বলে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরবৃষ্টিপাতআবহাওয়া বার্তাবন্যা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত