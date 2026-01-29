Ajker Patrika
ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা আবারও বাড়ল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৯ জানুয়ারি ২০২৬, ০৮: ৩৫
ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা আবারও বাড়ল

আগের দিন বুধবারের চেয়ে রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা আজ সকালে বেড়েছে। গতকাল বুধবার ঢাকায় সকালের তাপমাত্রা ছিল ১৫ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ বৃহস্পতিবার ছিল ১৭ দশমিক ১।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ দিনের বেলা ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা সাধারণত অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে জানানো হয়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৭ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৭ শতাংশ।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। হালকা কুয়াশাও থাকতে পারে। এ সময় আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৫টা ৪২ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ৪১ মিনিটে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাপরিবেশআবহাওয়ার খবর
