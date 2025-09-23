আজও বৃষ্টি হতে পারে ঢাকায়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রোদঝলমলে সকাল দিয়ে দিন শুরু হলেও আজ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আজ মঙ্গলবার, সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশ এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। হতে পারে হালকা বৃষ্টি। এ ছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৮–১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রা হালকা বাড়তে পারে।
আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশ এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৯৩ শতাংশ।
এদিকে গতকাল সোমবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৫ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
গতকাল অঞ্চলটিতে বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ৭৩ মিলিমিটার।
আজ মঙ্গলবার বায়ুমান নিয়ে কাজ করা সুইস প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের সকাল ৯টার রেকর্ড অনুযায়ী ঢাকার বায়ুমান ১০৭, যা সংবেদনশীল স্বাস্থ্যের মানুষের জন্য অস্বাস্থ্যকর। আজ দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান ৯ম।৭ মিনিট আগে
টানা কয়েক ঘণ্টা চলে এই বজ্রসহ বৃষ্টি। ভোর পর্যন্ত খানিকটা বিরতি। এরপর আকাশে আবারও জড়ো হতে থাকে ঘন কালো মেঘ। ভোরের আলো ফোটার পরপরই আবার ভারী বর্ষণ। এই ভারী বৃষ্টিতে রাজধানীর পথঘাট জলমগ্ন। জলাবদ্ধতায় দুর্ভোগে পড়েছেন নগরবাসী। সৃষ্টি হয়েছে যানজট।১ দিন আগে
আজ সোমবার বায়ুমান নিয়ে কাজ করা সুইস প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের সকাল ৯টার রেকর্ড অনুযায়ী ঢাকার বায়ুমান ৪৪, যা বিশুদ্ধ বাতাসের নির্দেশক। আজ দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান ৫৮।১ দিন আগে
কিছুটা ভ্যাপসা গরমের পর রাজধানীসহ দেশজুড়ে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। এই বৃষ্টি গতকাল রোববার দিবাগত রাত থেকে শুরু হলেও এর রেশ খুব একটা কমেনি। বরং সামান্য বিরতি দিয়ে আজ সোমবার ভোরবেলা থেকে বেশ জোরেশোরে শুরু হয়েছে।১ দিন আগে