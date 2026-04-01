তিন বিভাগে হতে পারে ৬০ কিলোমিটার গতির কালবৈশাখী

চৈত্র মাসের প্রথম থেকেই প্রায় প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কালবৈশাখী। রাজধানী ঢাকায় গত এক সপ্তাহে তিন দিন কালবৈশাখী আঘাত হানে। আজ বুধবারও দেশের উত্তর পূর্ব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে পারে কালবৈশাখী।
আজ সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়, রংপুর ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর পশ্চিম দিক থেকে দুপুর ১টার মধ্যে ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো বাতাস বয়ে যেতে পারে। এ সময় দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।
পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। দিনের তাপমাত্রা হালকা বৃদ্ধি পেতে পারে।
এদিকে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আজ হয়েছে ২৫ দশমিক ৬।
ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৬টা ১৪ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৫টা ৫০ মিনিটে।
