Ajker Patrika
> পরিবেশ

হালকা বৃষ্টির আভাস, কমতে পারে তাপমাত্রা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
হালকা বৃষ্টির আভাস, কমতে পারে তাপমাত্রা

এখন চলছে শরৎকাল। আশ্বিন মাস প্রায় শেষের দিকে। আর ৯ দিন পর কার্তিক মাস। প্রকৃতিতে এখনই পাওয়া যাচ্ছে হেমন্তের আগমনী বার্তা। কারণ তাপমাত্রা অল্পস্বল্প করে কমতে শুরু করেছে। আজ সোমবার সকাল ৭টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের ৬ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। এর সঙ্গে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

এদিকে আজ সকালবেলা ঢাকার আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। মাঝেমধ্যে সূর্যের দেখা পাওয়া গেলেও হালকা মেঘের কারণে তা আড়ালে চলে যাচ্ছে। আর এই কারণে তাপমাত্রা গতকাল রোববারের চেয়ে কিছুটা কম। গতকাল সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৭ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আজ কমে হয়েছে ২৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে দেশের উত্তরাঞ্চলে। এর মধ্যে কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাটে সারা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ ১২৩ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১২০, নীলফামারীর ডিমলায় ৮২, রংপুরে ৫৩, দিনাজপুরে ৩৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। আজ খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাআবহাওয়াপরিবেশআবহাওয়ার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

মাত্র ৫০০ টাকা বাড়িভাড়া ভাতা বৃদ্ধিতে নাখোশ এমপিও শিক্ষকরা

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

অসুরের মুখে দাড়ি: ‘দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে’

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সম্পর্কিত

হালকা বৃষ্টির আভাস, কমতে পারে তাপমাত্রা

হালকা বৃষ্টির আভাস, কমতে পারে তাপমাত্রা

ঢাকায় বায়ুদূষণ কমেছে, সবচেয়ে বেশি দিল্লিতে

ঢাকায় বায়ুদূষণ কমেছে, সবচেয়ে বেশি দিল্লিতে

ঢাকায় বজ্রসহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, বাড়তে পারে গরম

ঢাকায় বজ্রসহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, বাড়তে পারে গরম

ঢাকার বায়ুমান সহনীয়, দূষণের শীর্ষে লাহোর

ঢাকার বায়ুমান সহনীয়, দূষণের শীর্ষে লাহোর