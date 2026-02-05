Ajker Patrika
পরিবেশ

ফাগুনের আগমনের আগে কি পড়বে শীত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফাগুনের আগমনের আগে কি পড়বে শীত
মাঠজুড়ে ফুটেছে সরিষা ফুল। গৃহিণী সকালে গরু নিয়ে যাচ্ছেন ঘাস খাওয়ানোর জন্য। ছবিটি রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা পৌরসভার পাকুড়িয়া গ্রাম থেকে তোলা। মিলন শেখ

আজ ২২ মাঘ। বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী আর মাত্র কয়েক দিন পর বিদায় নেবে এ দেশের শীতলতম মাসটি। মাঘ মাসের বিদায়ের আগেই প্রকৃতি যেন বসন্তের রূপে সেজে উঠছে। গাছের শুকনো পাতা ঝরছে, বইছে কিছুটা বাতাস, উড়ছে ধুলো, সকালে থাকছে হালকা শীত। এর পর দিনের বেলা বাড়ছে তাপমাত্রা, বিকেলের আগপর্যন্ত প্রকৃতিতে ছড়াচ্ছে বেশ উষ্ণতা।

গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল কক্সবাজারের টেকনাফে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বসন্তকালের প্রথম মাস ফাল্গুন আসার আগেই দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তাপমাত্রাও ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি যাচ্ছে। ঊর্ধ্বমুখী সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদও। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

তবে মাঘের বিদায় লঘ্নে তাপমাত্রা কমার সুখবর দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আজ সকাল ৯টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের আগামী ৫ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আজ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। ভোরের দিকে দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। রাতে তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আগামীকাল ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারিও তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা আছে জানিয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তর পূর্বাভাস দিয়েছে, আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তবে ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে আবার তাপমাত্রা বৃদ্ধির পেতে পারে।

এদিকে রাজধানী ঢাকায় আজ সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে রাজশাহীতে এ সময় তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক ৮, রংপুরে ১২ দশমিক ৩, ময়মনসিংহে ১৪ দশমিক ৫, সিলেটে ১৪, চট্টগ্রামে ১৭ দশমিক ৭, খুলনায় ১৪ দশমিক ৬ এবং বরিশালে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাআবহাওয়া বার্তাআবহাওয়ার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্ব: জিতলেও ফল ঝুলবে বিএনপির ২ প্রার্থীর

পাইপলাইন প্রতিস্থাপন: ২১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

বিদেশ থেকে জামায়াত আমিরের এক্স ‘হ্যাক’ হয় বলে প্রাথমিক ধারণা ডিবির

নিজের ডিএনএ দিয়ে ‘সুপার হিউম্যান’ বানাতে চেয়েছিলেন এপস্টেইন, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন

ছেলের প্যারোল মেলেনি, বৃদ্ধের লাশ গেল কারাগারে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

সম্পর্কিত

ফাগুনের আগমনের আগে কি পড়বে শীত

ফাগুনের আগমনের আগে কি পড়বে শীত

ঢাকায় আজ সকালে তাপমাত্রা ১৮.২

ঢাকায় আজ সকালে তাপমাত্রা ১৮.২

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঢাকায় তাপমাত্রা আজ অনেকটা বেড়েছে

ঢাকায় তাপমাত্রা আজ অনেকটা বেড়েছে