Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ১৮.৬

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ১৮.৬

রাজধানী ঢাকায় আজ শনিবার সকালে তাপমাত্রা ছিল ১৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আগের দিন ছিল ১৭ দশমিক ১।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে জানানো হয়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৬৫ শতাংশ।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ অস্থায়ীভাবে মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। একই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৫টা ৫৩ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ৩২ মিনিটে।

বিষয়:

তাপমাত্রাআবহাওয়া বার্তাআবহাওয়ার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সর্বকনিষ্ঠ নির্বাচিত এমপি হলেন পুতুল

সর্বকনিষ্ঠ নির্বাচিত এমপি হলেন পুতুল

ধানের শীষের নির্বাচন করায় আ.লীগ কর্মীর বাড়ি ও বিএনপি অফিসে হামলা

ধানের শীষের নির্বাচন করায় আ.লীগ কর্মীর বাড়ি ও বিএনপি অফিসে হামলা

তারকা ফুটবলার আমিনুলকে চমক দেখানো কে এই আব্দুল বাতেন

তারকা ফুটবলার আমিনুলকে চমক দেখানো কে এই আব্দুল বাতেন

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

সম্পর্কিত

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ১৮.৬

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ১৮.৬

রৌদ্রোজ্জ্বল ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ১৮

রৌদ্রোজ্জ্বল ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা ১৮

ঢাকায় সকালে উঠেছে ঝলমলে রোদ, বেড়েছে শীত

ঢাকায় সকালে উঠেছে ঝলমলে রোদ, বেড়েছে শীত

রাজধানীতে ‘ফ্রি অ্যানিমেল ক্লিনিক’ উদ্বোধন করলেন তারেক রহমান

রাজধানীতে ‘ফ্রি অ্যানিমেল ক্লিনিক’ উদ্বোধন করলেন তারেক রহমান