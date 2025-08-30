ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, কমবে না তাপমাত্রা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ঢাকার আকাশ আজ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সেই সঙ্গে হতে পারে হালকা বৃষ্টি।
আজ শনিবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া পূর্বাভাসে এ কথা বলা হয়েছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, আজ দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
এ ছাড়া বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে, দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০–১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৮৯ শতাংশ।
এদিকে গতকাল বুধবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় ২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
ঢাকার বায়ুমানে আজ অনেক অবনতি হয়েছে। বায়ুমান নিয়ে কাজ করা সুইস প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের আজ শনিবার সকাল ৮টা ৪০ মিনিটের রেকর্ড অনুযায়ী ঢাকার বায়ুমান ১১৩, যা অস্বাস্থ্যকর বাতাসের নির্দেশক। আজ দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান ৬ষ্ঠ তম।২ ঘণ্টা আগে
বায়ুমান নিয়ে কাজ করা সুইস প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের আজ শুক্রবার সকাল ৮ টা ৪০ মিনিটের রেকর্ড অনুযায়ী ঢাকার বায়ুমান ৭৭। আজ দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান ২১তম। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার রেকর্ড অনুযায়ী ৮৬ বায়ুমান নিয়ে ১৭তম স্থানে ছিল ঢাকা।১ দিন আগে
বায়ুমান নিয়ে কাজ করা সুইস প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার রেকর্ড অনুযায়ী ঢাকার বায়ুমান ৮৬। আজ দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান ১৭তম। গতকাল বুধবার সকাল ৯টার রেকর্ড অনুযায়ী ৮৩ বায়ুমান নিয়ে ১৭তম স্থানেই ছিল ঢাকা।২ দিন আগে
