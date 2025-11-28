লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার ২০২৫-এর সেরা ৫

বিনোদন ডেস্ক
২০১৪ সালে ব্যান্ড তারকা আইয়ুব বাচ্চুর পরিকল্পনায় চ্যানেল আইয়ের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল ‘চ্যানেল আই ব্যান্ড ফেস্ট’। প্রতিবছর ১ ডিসেম্বর দেশের জনপ্রিয় ব্যান্ডগুলোর অংশগ্রহণে জমজমাট হয়ে উঠত এই আসর। আইয়ুব বাচ্চুর মৃত্যুর পরেও এই ব্যান্ড ফেস্টের কার্যক্রম চালু রেখেছে চ্যানেল আই। প্রতিবছরের মতো এ বছরও ১ ডিসেম্বর চ্যানেল আই স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ব্যান্ড ফেস্ট ২০২৫।
আইয়ুব বাচ্চু স্মরণে ১২তম এই ব্যান্ড ফেস্ট মাতাবে ১২টি দল—উচ্চারণ, পার্থিব, শিরোনামহীন, ডিফারেন্ট টাচ, অবসকিউর, নোভা, নির্ঝর, মেহরীন, সিম্ফনি, ফিডব্যাক, স্টারকিং ও তরুণ। বেলা ১১টা থেকে অনুষ্ঠানটি চ্যানেল আইয়ের পর্দায় সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।
ব্যান্ড ফেস্ট আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরতে গতকাল চ্যানেল আই ভবনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল আইয়ের পরিচালক ও বার্তাপ্রধান শাইখ সিরাজ, ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. আশীষ কুমার চক্রবর্তী, সংগীতশিল্পী ফোয়াদ নাসের বাবু, মানাম আহমেদ, বাপ্পি খান, পার্থ মজুমদার, পিয়ারু খান, হামিন আহমেদ, জয় শাহরিয়ার, শামিম আহমেদ, ব্যান্ড ফেস্টের প্রকল্প পরিচালক রাজু আলীম, পরিচালক অনন্যা রুমা প্রমুখ।
চ্যানেল আইয়ের পরিচালক ও বার্তাপ্রধান শাইখ সিরাজ জানান, আগামী বছর থেকে আরও বড় আয়োজনে এই ব্যান্ড ফেস্টের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে শাইখ সিরাজ বলেন, ‘তারুণ্যকে জাগিয়ে তোলে ব্যান্ড সংগীত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী ব্যান্ডগুলোর শুরুর দিকে পথচলা সহজ ছিল না। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আমাদের ব্যান্ডগুলো আজকে এই অবস্থায় এসেছে। আমরা চ্যানেল আই থেকে প্রতিবার প্রয়াত আইয়ুব বাচ্চুর চাওয়াকে সম্মান জানিয়ে দিনটি বিশেষভাবে পালনের চেষ্টা করি।’
ফোয়াদ নাসের বাবু বলেন, ‘আইয়ুব বাচ্চুর উদ্যোগেই চ্যানেল আইয়ে চালু হয়েছিল এই উৎসব। ব্যান্ড এখন বাংলা মূলধারার সংগীতের অংশ। আমরা এখানে কাজ করছি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মও কাজ করতে পারবে। চ্যানেল আইকে ধন্যবাদ, শুরু থেকে সব সময় তারা ব্যান্ড মিউজিকের সঙ্গে ছিল।’
অনেক দিন নতুন কোনো সিনেমার খবরে নেই অপু বিশ্বাস। বিরতি কাটিয়ে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন অভিনেত্রী। শোনা যাচ্ছে, একসঙ্গে দুই সিনেমা নিয়ে কথা চলছে তাঁর সঙ্গে। দুটি সিনেমাতেই অপু বিশ্বাসের সঙ্গে থাকবেন আদর আজাদ।
অপু বিশ্বাস ও আদর আজাদের জুটিবদ্ধ হওয়ার গুঞ্জন শুরু হয় কোরিওগ্রাফার মাহফুজ কাদরীর ফেসবুক পোস্ট থেকে। ওই পোস্টের একটি ছবিতে দেখা যায় অপু বিশ্বাস, আদর আজাদ এবং নির্মাতা বন্ধন বিশ্বাসকে। জানা গেছে, নতুন দুই সিনেমার একটি পরিচালনা করবেন বন্ধন বিশ্বাস। আগামী মাস থেকে একটি সিনেমার কাজ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে, অন্যটির নতুন বছরের শুরুতে। তবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে সিনেমা নিয়ে কথা বলতে চাইছেন না অভিনয়শিল্পী ও নির্মাতারা।
নতুন সিনেমা প্রসঙ্গে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘কাজে ফিরতে প্রস্তুত আমি। নতুন সিনেমার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে কার সঙ্গে কিংবা কার কাজ দিয়ে ফিরছি, এ নিয়ে আপাতত বলতে চাইছি না। শিগগির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।’
অপুর মতো একই কথা আদর আজাদের মুখে। তিনি বলেন, ‘বেশ কয়েকটি নতুন সিনেমার আলাপ চূড়ান্ত হয়েছে। তবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আর পরিচালকেরাই বিস্তারিত জানাবেন। তার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।’
অপু বিশ্বাসকে সর্বশেষ দেখা গেছে ‘ছায়াবৃক্ষ’ সিনেমায়। বন্ধন বিশ্বাসের পরিচালনায় এতে অপুর বিপরীতে ছিলেন নিরব হোসেন। এটি মুক্তি পেয়েছিল গত বছর ফেব্রুয়ারিতে। অন্যদিকে গত সেপ্টেম্বরে মুক্তি পেয়েছে আদর আজাদের ‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’। সম্প্রতি এই অভিনেতা শেষ করেছেন ‘ট্রাইব্যুনাল’ নামের সিনেমার শুটিং। মুক্তির অপেক্ষায় আছে ‘পিনিক’ সিনেমাটি। আগামী বছরের শুরুর দিকে তিনি শুরু করবেন ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’ সিনেমার কাজ। পিনিক ও ঢাকাইয়া দেবদাস সিনেমা দুটিতে আদরের নায়িকা শবনম বুবলী।
ইছামতী নদী, ফুল ও প্রেমের গল্প
২০১৯ সালে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ সুন্দরী প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে নজর কেড়েছিলেন মডেল ও অভিনেত্রী রাফাহ নানজিবা তোরসা। ওই বছর মিস ওয়ার্ল্ডের আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি। এর পর থেকেই ধীরে ধীরে মিডিয়ার নানা মাধ্যমে কাজ শুরু করেন। সম্প্রতি তোরসা নাম লিখিয়েছেন নতুন এক সিনেমায়। ‘মাটি’ নামের সিনেমাটির চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক সৈয়দ শমসের তারিফ।
নির্মাতা শমসের তারিফ জানান, গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নির্মিত হচ্ছে মাটি। গল্পে দেখা যাবে মানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম, মাটি ও নদীর সঙ্গে একাত্ম এক জীবনযাপনের বর্ণনা। ঝিনাইদহ জেলার সীমান্তবর্তী মহেশপুরের শস্যাঘাটা, মাঠপাড়া ও ইছামতী নদীর বিভিন্ন লোকেশনে চলছে মাটি সিনেমার শুটিং। এ মাসের শুরু থেকে সেখানে চলছে দৃশ্যধারণের কাজ। সব ঠিক থাকলে আগামী বছরের কোরবানির ঈদে সিনেমাটি মুক্তি দিতে চান নির্মাতা।
নতুন এই সিনেমা নিয়ে তোরসা বলেন, ‘সিনেমাটি নিয়ে আমি খুব এক্সাইটেড। এর গল্প ও চরিত্রটি দারুণ লেগেছে আমার। পুরো গল্পটাই ইছামতী নদী ও এর দুই ধারের মানুষের জীবন, বেঁচে থাকার সংগ্রামকে ঘিরে। ফুল ও প্রেমের দারুণ এক আয়োজন থাকবে এখানে। প্রায় এক মাস ধরে শুটিং করছি। আরও কিছুদিন লাগবে শেষ হতে। গল্পটি সঠিকভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে সবাই সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।’
এই সিনেমায় তোরসার সঙ্গে অভিনয় করছেন আলভী মামুন। তিনি বলেন, ‘মাটি সিনেমার গল্পটা একটু অন্য রকম। প্রেক্ষাপটটা গ্রামীণ হলেও অন্যান্য সিনেমার মতো না গল্পটা। গল্পের সঙ্গে মানিয়েই এগিয়েছে চরিত্রগুলো। আমার অভিনীত চরিত্রটিও অসাধারণ। আমার বিশ্বাস, সবার ভালো লাগবে। এক বছর ধরে চরিত্রটি নিয়ে কাজ করছি। সিনেমার প্রয়োজনে নতুন করে শিখতে হয়েছে অনেক কিছু। সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েই শুটিং শুরু করেছি।’
এটি তোরসার দ্বিতীয় সিনেমা। ইতিমধ্যে তিনি শেষ করেছেন ‘নির্জন স্বাক্ষর’ নামের একটি সিনেমা। এতে তোরসার সঙ্গে আছেন খায়রুল বাসার। শুটিং শেষে এখন চলছে এই সিনেমার সম্পাদনার কাজ।
