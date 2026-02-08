ডলি জহুরের সঙ্গে ভালোবাসা দিবসের নাটকে শিউলি শিলা

সিনেমায় আর নিয়মিত অভিনয় করেন না ডলি জহুর। তবে নাটকে সময় দিচ্ছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে অভিনয়ের স্বপ্ন ছিল শিউলি শিলার। কিন্তু ব্যাট-বলে মিলছিল না। এবার হলো সেই সুযোগ। ভালোবাসা দিবসের একটি নাটকে একসঙ্গে অভিনয় করলেন ডলি জহুর ও শিলা। নাটকটির নাম ‘বসন্ত এসে গেছে’। রচনা করেছেন রেজাউর রহমান ইরাজ, পরিচালনায় হাসান শিকদার। আসছে ভালোবাসা দিবসে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচারের জন্য তৈরি হচ্ছে নাটকটি।
গতকাল রাজধানীর অদূরে উলুখোলাতে শুটিং হয়েছে বসন্ত এসে গেছে নাটকের। এতে শিউলি শিলা অভিনয় করেছেন নীলু চরিত্রে। নীলুর শাশুড়ির চরিত্রে অভিনয় করছেন ডলি জহুর। নাটকে শিলার বিপরীতে তাঁর স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করছেন শফিউল আলম বাবু।
ডলি জহুরের সঙ্গে প্রথম কোনো নাটকে অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত শিউলি শিলা। তিনি বলেন, ‘অনেকের সঙ্গেই অভিনয় করার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় ডলি জহুর আন্টির সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ হয়নি। এবারই প্রথম তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছি। ভীষণ ভালো লাগছে আমার। সেই ছোটবেলা থেকে তাঁর অভিনয় দেখছি। তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছি। আমি যখন অভিনয় শুরু করি, তখন থেকেই স্বপ্ন দেখতাম তাঁর সঙ্গে অভিনয় করার। অবশেষে সেই সুযোগ এল। তাঁর সঙ্গে অভিনয়ের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি। মন দিয়ে অভিনয় করেছি। এত বড় মাপের অভিনেত্রী হয়েও তিনি অতি সাধারণ। তাঁর কথা, আচরণে আমি মুগ্ধ। তাঁর কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। কৃতজ্ঞতা পরিচালকের প্রতি, এমন সুযোগ আমাকে দেওয়ার জন্য।’
নাটকটিতে অভিনয় করা প্রসঙ্গে ডলি জহুর বলেন, ‘গল্পটা ভালো লেগেছে। সুন্দর গল্প। তাই অভিনয় করছি। নতুন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাজ করেও ভালো লাগছে। শিউলি শিলা ভালো করছে। তার মধ্যে ভালো করার চেষ্টা রয়েছে।’
অবশেষে কাটল ভিসা জটিলতা। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ‘প্রিন্স’ টিম! সব শঙ্কা দূর করে সম্প্রতি ভারতে শুরু হয়েছে ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ সিনেমার শুটিং। ইতিমধ্যে সেখানে শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন শাকিব খানসহ প্রিন্সের অভিনয়শিল্পীরা। এমনটাই জানা গেল প্রিন্সের প্রযোজনাসংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে।২৪ মিনিট আগে
বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় কমেডি সিনেমা ‘ভাগাম ভাগ’। ২০০৬ সালে মুক্তি পাওয়া এ সিনেমায় অক্ষয় কুমার, গোবিন্দ ও পরেশ রাওয়ালের রসায়ন আজও মনে রেখেছে দর্শক। দুই দশক পর তৈরি হচ্ছে ভাগাম ভাগের সিকুয়েল। অক্ষয় ও পরেশ ‘ভাগাম ভাগ ২’তে ফিরলেও বাদ পড়েছেন গোবিন্দ। তাঁর জায়গায় নেওয়া হয়েছে মনোজ বাজপেয়িকে।২৬ মিনিট আগে
রটারড্যামের ৫৫তম আসরে মর্যাদাপূর্ণ বিগ স্ক্রিন কম্পিটিশনে সেরা নির্বাচিত হয়েছে রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত পরিচালিত ‘মাস্টার’। এটি নির্মিত হয়েছে রাজনৈতিক থ্রিলার ঘরানায়। এই পুরস্কার টাঙ্গাইলের মধুপুর, ধনবাড়ী এলাকার মানুষদের উৎসর্গ করেছেন নির্মাতা।২১ ঘণ্টা আগে
অভিনয়ের জন্য এ বছর একুশে পদক পাচ্ছেন ববিতা। পদকটি তিনি উৎসর্গ করেছেন প্রয়াত নির্মাতা জহির রায়হানকে। গতকাল এ কথা জানালেন অভিনেত্রী ববিতা।১ দিন আগে