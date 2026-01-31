Ajker Patrika
টেলিভিশন

‘সখিনা’কে খুঁজে পেয়েছেন আবুল হায়াত

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘সখিনা’কে খুঁজে পেয়েছেন আবুল হায়াত
‘সখিনা’ নাটকের শুটিংয়ে আবুল হায়াত ও মৌসুমী মৌ। ছবি: সংগৃহীত

আগের তুলনায় নাটকে অভিনয় এবং নাটক নির্মাণ কমিয়ে দিয়েছেন আবুল হায়াত। এখন তিনি কাজ করেন বেছে বেছে। তবে গত কয়েক বছর চ্যানেল আইয়ের ঈদ আয়োজনে নিয়মিত প্রচারিত হয়েছে আবুল হায়াত পরিচালিত নাটক। এবারের ঈদেও থাকছে তাঁর নাটক। কয়েক মাস আগেই তিনি শুরু করেছেন নাটকটি নির্মাণের প্রস্তুতি। এবার তিনি বেছে নিয়েছেন রাবেয়া খাতুনের গল্প। নাটকের নাম ‘সখিনা’। চিত্রনাট্য রচনা শেষে নাটকের নাম চরিত্রের অভিনেত্রীর সন্ধান করছিলেন কয়েক মাস ধরেই। অবশেষে খুঁজে পেয়েছেন সখিনাকে। এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন উপস্থাপিকা ও অভিনেত্রী মৌসুমী মৌকে। সম্প্রতি আবুল হায়াত শেষ করেছেন নাটকটির শুটিং। সখিনার স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্যামল মাওলা।

নাটকের গল্প প্রসঙ্গে নির্দেশক আবুল হায়াত বলেন, ‘সখিনা গ্রামের সাধারণ এক মেয়ে। সবাই তাকে অপয়া বলে জানে। তাই তার বিয়ে হয় না। একপর্যায়ে তার বাবা গরিব এক ছেলের সঙ্গে সখিনার বিয়ে দেয়। অনেক টাকা খরচ করে সখিনার স্বামীকে বিদেশে পাঠায়। এরপরও সখিনার ভাগ্যে সুখ আসে না। গল্প এগিয়ে যায় চরম নাটকীয়তার দিকে।

সখিনা চরিত্রে মৌসুমী মৌকে চূড়ান্ত করার কারণ জানিয়ে আবুল হায়াত বলেন, ‘মৌ লেখাপড়া জানা মেয়ে, উপস্থাপনায় যেমন ভালো, অভিনয়েও বেশ ভালো। এর আগেও সে আমার দুটি নাটকে অভিনয় করেছে। চিত্রনাট্য রচনা শেষে মনে হয়েছে সখিনা চরিত্রটিতে সে ভালো করবে। আমার ধারণা ভুল হয়নি। চরিত্রটি বেশ ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে সে। আমি নির্মাতা হিসেবে সন্তুষ্ট।’

মৌসুমী মৌ বলেন, ‘নারীদের জীবনের গতিপথ, তাদের দুঃখ-কষ্ট আর জীবনবোধে একধরনের সাদৃশ্য থাকে। প্রতিটি নারীই চায় একটি সুখের সংসার, একটি পরিবার। তবে কারও কারও ভাগ্যে সেই চাওয়া পূরণ হয় না কখনো। সখিনা তেমনি এক নারী। গ্রামের সুন্দরী সাধারণ এক মেয়ে। চরিত্রটিকে ভীষণ উপলব্ধি করেছি বলেই মন থেকে অভিনয় করতে পেরেছি। কান্নার দৃশ্যগুলোতে এমনিতেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে, গ্লিসারিন ব্যবহার করতে হয়নি। আমার সৌভাগ্য শ্রদ্ধেয় আবুল হায়াতের নির্দেশনায় কাজ করতে পেরেছি।’

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদননাটকবিনোদনটেলিভিশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

সোনার দামে বড় পতন, ভরিতে কমল সাড়ে ১৪ হাজার টাকা

সোনার দামে বড় পতন, ভরিতে কমল সাড়ে ১৪ হাজার টাকা

এনসিপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, যা আছে এতে

এনসিপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, যা আছে এতে

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

সম্পর্কিত

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২৩: প্রথম প্রাপ্তির অসীম অনুভূতি

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২৩: প্রথম প্রাপ্তির অসীম অনুভূতি

‘গুলবাহার’-এর পর ঈশানের নতুন গান ‘যাব যাব মন’

‘গুলবাহার’-এর পর ঈশানের নতুন গান ‘যাব যাব মন’

‘সখিনা’কে খুঁজে পেয়েছেন আবুল হায়াত

‘সখিনা’কে খুঁজে পেয়েছেন আবুল হায়াত

দৈর্ঘ্য কমিয়ে নেটফ্লিক্সে হঠাৎ ‘ধুরন্ধর’ সিনেমার মুক্তি

দৈর্ঘ্য কমিয়ে নেটফ্লিক্সে হঠাৎ ‘ধুরন্ধর’ সিনেমার মুক্তি