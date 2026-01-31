Ajker Patrika
বলিউড

দৈর্ঘ্য কমিয়ে নেটফ্লিক্সে হঠাৎ ‘ধুরন্ধর’ সিনেমার মুক্তি

বিনোদন ডেস্ক
দৈর্ঘ্য কমিয়ে নেটফ্লিক্সে হঠাৎ ‘ধুরন্ধর’ সিনেমার মুক্তি
‘ধুরন্ধর’ সিনেমায় রণবীর সিং। ছবি: সংগৃহীত

কোনো ধরনের পূর্বাভাস ছাড়াই নেটফ্লিক্স হঠাৎ মুক্তি দিল বলিউডের গত বছরের সবচেয়ে আলোচিত সিনেমা ‘ধুরন্ধর’। গতকাল থেকে হিন্দি, তামিল ও তেলুগু ভাষায় এ প্ল্যাটফর্মে দেখা যাচ্ছে সিনেমাটি। রণবীর সিং অভিনীত ধুরন্ধর মুক্তি পেয়েছিল গত ৫ ডিসেম্বর। প্রায় দুই মাস প্রেক্ষাগৃহে রাজত্ব করে আয় করেছে প্রায় সাড়ে ১৩০০ কোটি রুপি। এটি বর্তমানে চতুর্থ সর্বোচ্চ ব্যবসাসফল ভারতীয় সিনেমা।

শুধু বক্স অফিসে সাফল্যের কারণে নয়, রাজনৈতিক বিতর্কের কারণেও ধুরন্ধর নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে; যে কারণে সিনেমাটির ডিজিটাল মুক্তি ঘিরে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। তবে নেটফ্লিক্সে মুক্তির পর অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। তার কারণ, ওটিটি ভার্সনে একাধিক সংলাপ মিউট করা হয়েছে, গালিগালাজ সেন্সর করা হয়েছে এবং থিয়েটার ভার্সন থেকে প্রায় ৯ মিনিট কেটে দেওয়া হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটির রানটাইম ছিল ৩ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট, অথচ নেটফ্লিক্সে পোস্ট-ক্রেডিট ও দৃশ্যসহ মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিট।

আদিত্য ধর পরিচালিত ধুরন্ধর তৈরি হয়েছে গোপন গোয়েন্দা অভিযানের গল্পে। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর প্রধান অজয় সান্যালের নেতৃত্বে পাকিস্তানভিত্তিক গোপন নেটওয়ার্ক ভাঙার পরিকল্পনা করা হয়। রণবীর সিং অভিনীত হামজা চরিত্রটি করাচির আন্ডারওয়ার্ল্ডে ঢুকে পড়ে। ১৯৯৯ সালের কান্দাহার বিমান ছিনতাই, ২০০১-এ ভারতীয় পার্লামেন্টে হামলা এবং ২০০৮ সালের ২৬/১১তে মুম্বাইয়ের সন্ত্রাসী হামলার প্রসঙ্গও আছে এ সিনেমায়। তাই ধারণা করা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক স্ট্রিমিং নীতিমালা ও আঞ্চলিক সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখেই কিছু দৃশ্য সম্পাদনা করেছে নেটফ্লিক্স।

রণবীর সিং ছাড়াও ধুরন্ধর সিনেমায় অভিনয় করেছেন অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, সারা অর্জুন প্রমুখ। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে সিকুয়েলের প্রস্তুতি। আগামী ১৯ মার্চ মুক্তি পাবে ধুরন্ধর ২।

বিষয়:

হিন্দি সিনেমাছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনবলিউডবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

থানায় জিডি করলেন বিসিবি সভাপতি

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

তারেক রহমানের কাছে যা চাইলেন আবু সাঈদের বাবা

সোনার দামে বড় পতন, ভরিতে কমল সাড়ে ১৪ হাজার টাকা

সোনার দামে বড় পতন, ভরিতে কমল সাড়ে ১৪ হাজার টাকা

এনসিপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, যা আছে এতে

এনসিপির ৩৬ দফা নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ, যা আছে এতে

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

মদ্যপান ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, যুগলকে ১৪০ বার দোররা

সম্পর্কিত

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২৩: প্রথম প্রাপ্তির অসীম অনুভূতি

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২৩: প্রথম প্রাপ্তির অসীম অনুভূতি

‘গুলবাহার’-এর পর ঈশানের নতুন গান ‘যাব যাব মন’

‘গুলবাহার’-এর পর ঈশানের নতুন গান ‘যাব যাব মন’

‘সখিনা’কে খুঁজে পেয়েছেন আবুল হায়াত

‘সখিনা’কে খুঁজে পেয়েছেন আবুল হায়াত

দৈর্ঘ্য কমিয়ে নেটফ্লিক্সে হঠাৎ ‘ধুরন্ধর’ সিনেমার মুক্তি

দৈর্ঘ্য কমিয়ে নেটফ্লিক্সে হঠাৎ ‘ধুরন্ধর’ সিনেমার মুক্তি