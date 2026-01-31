দৈর্ঘ্য কমিয়ে নেটফ্লিক্সে হঠাৎ ‘ধুরন্ধর’ সিনেমার মুক্তি

কোনো ধরনের পূর্বাভাস ছাড়াই নেটফ্লিক্স হঠাৎ মুক্তি দিল বলিউডের গত বছরের সবচেয়ে আলোচিত সিনেমা ‘ধুরন্ধর’। গতকাল থেকে হিন্দি, তামিল ও তেলুগু ভাষায় এ প্ল্যাটফর্মে দেখা যাচ্ছে সিনেমাটি। রণবীর সিং অভিনীত ধুরন্ধর মুক্তি পেয়েছিল গত ৫ ডিসেম্বর। প্রায় দুই মাস প্রেক্ষাগৃহে রাজত্ব করে আয় করেছে প্রায় সাড়ে ১৩০০ কোটি রুপি। এটি বর্তমানে চতুর্থ সর্বোচ্চ ব্যবসাসফল ভারতীয় সিনেমা।
শুধু বক্স অফিসে সাফল্যের কারণে নয়, রাজনৈতিক বিতর্কের কারণেও ধুরন্ধর নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে; যে কারণে সিনেমাটির ডিজিটাল মুক্তি ঘিরে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। তবে নেটফ্লিক্সে মুক্তির পর অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। তার কারণ, ওটিটি ভার্সনে একাধিক সংলাপ মিউট করা হয়েছে, গালিগালাজ সেন্সর করা হয়েছে এবং থিয়েটার ভার্সন থেকে প্রায় ৯ মিনিট কেটে দেওয়া হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটির রানটাইম ছিল ৩ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট, অথচ নেটফ্লিক্সে পোস্ট-ক্রেডিট ও দৃশ্যসহ মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিট।
আদিত্য ধর পরিচালিত ধুরন্ধর তৈরি হয়েছে গোপন গোয়েন্দা অভিযানের গল্পে। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর প্রধান অজয় সান্যালের নেতৃত্বে পাকিস্তানভিত্তিক গোপন নেটওয়ার্ক ভাঙার পরিকল্পনা করা হয়। রণবীর সিং অভিনীত হামজা চরিত্রটি করাচির আন্ডারওয়ার্ল্ডে ঢুকে পড়ে। ১৯৯৯ সালের কান্দাহার বিমান ছিনতাই, ২০০১-এ ভারতীয় পার্লামেন্টে হামলা এবং ২০০৮ সালের ২৬/১১তে মুম্বাইয়ের সন্ত্রাসী হামলার প্রসঙ্গও আছে এ সিনেমায়। তাই ধারণা করা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক স্ট্রিমিং নীতিমালা ও আঞ্চলিক সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখেই কিছু দৃশ্য সম্পাদনা করেছে নেটফ্লিক্স।
রণবীর সিং ছাড়াও ধুরন্ধর সিনেমায় অভিনয় করেছেন অক্ষয় খান্না, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, সারা অর্জুন প্রমুখ। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে সিকুয়েলের প্রস্তুতি। আগামী ১৯ মার্চ মুক্তি পাবে ধুরন্ধর ২।
ঘোষিত হয়েছে ২০২৩ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের তালিকা। ‘সাঁতাও’ সিনেমার জন্য সেরা পরিচালকের পুরস্কার পাচ্ছেন খন্দকার সুমন। একই সিনেমার জন্য আইনুন নাহার পুতুল পাচ্ছেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার। অন্যদিকে ‘প্রিয়তমা’ সিনেমার ‘ঈশ্বর’ গানের জন্য সেরা সুরকার হয়েছেন প্রিন্স মাহমুদ।২৬ মিনিট আগে
সংগীতশিল্পী ঈশান মজুমদার ‘দাঁড়ালে দুয়ারে’, ‘নিঠুর মনোহর’ দিয়ে পরিচিতি পান। গত বছর প্রশংসিত হয় তাঁর গাওয়া ‘গুলবাহার’। প্রকাশের পর প্রথম দিকে তেমন সাড়া ফেলেনি গানটি। কিন্তু দুই মাস পর অন্তর্জালে ঝড় তোলে। ফেসবুক, টিকটকে ভিডিও প্রচার হয়, মজার মজার মিমও তৈরি হয় গানটি দিয়ে।৩৯ মিনিট আগে
আগের তুলনায় নাটকে অভিনয় এবং নাটক নির্মাণ কমিয়ে দিয়েছেন আবুল হায়াত। এখন তিনি কাজ করেন বেছে বেছে। তবে গত কয়েক বছর চ্যানেল আইয়ের ঈদ আয়োজনে নিয়মিত প্রচারিত হয়েছে আবুল হায়াত পরিচালিত নাটক। এবারের ঈদেও থাকছে তাঁর নাটক। কয়েক মাস আগেই তিনি শুরু করেছেন নাটকটি নির্মাণের প্রস্তুতি।৪৪ মিনিট আগে
দক্ষিণ কোরিয়ার বিনোদন অঙ্গনে আবারও নেমে এল শোকের ছায়া। জনপ্রিয় কোরিয়ান গায়িকা মো সু-জিন মাত্র ২৭ বছর বয়সে মারা গেছেন। তাঁর পরিবার মৃত্যুর কারণ প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাঁর এজেন্সি ‘প্যানিক বাটন’ এক বিবৃতিতে এই দুঃসংবাদ নিশ্চিত করেছে।১৩ ঘণ্টা আগে