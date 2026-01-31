Ajker Patrika
'গুলবাহার'-এর পর ঈশানের নতুন গান 'যাব যাব মন'

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘গুলবাহার’-এর পর ঈশানের নতুন গান ‘যাব যাব মন’
ঈশান মজুমদার। ছবি: সংগৃহীত

সংগীতশিল্পী ঈশান মজুমদার ‘দাঁড়ালে দুয়ারে’, ‘নিঠুর মনোহর’ দিয়ে পরিচিতি পান। গত বছর প্রশংসিত হয় তাঁর গাওয়া ‘গুলবাহার’। প্রকাশের পর প্রথম দিকে তেমন সাড়া ফেলেনি গানটি। কিন্তু দুই মাস পর অন্তর্জালে ঝড় তোলে। ফেসবুক, টিকটকে ভিডিও প্রচার হয়, মজার মজার মিমও তৈরি হয় গানটি দিয়ে। গানটি এখনো শ্রোতাদের মুখে মুখে ফেরে। গুলবাহার মুক্তির প্রায় ৯ মাস পর নতুন গান নিয়ে আসছেন ঈশান মজুমদার। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ‘যাব যাব মন’ শিরোনামের গানের ভিডিওর টিজার।

যাব যাব মন গানের কথা লিখেছেন যশ নমুদার। সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন ঈশান মজুমদার ও দীপ্র আহমেদ। গানের ভিডিওতে একটি গল্প রাখা হয়েছে। তবে কী সেই গল্প, সেটা দর্শকদের জন্য চমক হিসেবেই রখাতে চান ঈশান। মিউজিক ভিডিওর স্টোরি ও নির্দেশনাও দিয়েছেন তিনি। সিনেমাটোগ্রাফিতে ছিলেন অর্পন পাল ও রিয়াদ মনোয়ার। মডেল হয়েছেন আব্দুল্লাহ আল সেন্টু ও মারশিয়া শাওন।

নতুন এই গান নিয়ে ঈশান মজুমদার বলেন, ‘যাব যাব মন একেবারেই স্বাধীন একটি কাজ। আমার কাছের বন্ধু-বান্ধব ও ভাই-ব্রাদারদের নিয়ে করা। এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে অনেক স্বাধীনতা থাকে, আবার সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক কিছু করাও যায় না। এই গানে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা গুণী মানুষ এবং কিছুটা অন্তর্মুখী। কাজটি করে অনেক আনন্দ যেমন পেয়েছি, তেমনিভাবে নতুন অনেক কিছু শিখেছি। আশা করি গানটি সবার ভালো লাগবে।’

ঈশান মজুমদার জানান, যাব যাব মন গানের ভিডিওর পোস্ট-প্রোডাকশনের শেষ দিকের কাজ চলছে এখন। এই সপ্তাহের মধ্যে শেষ হবে সম্পূর্ণ কাজ। এরপরেই জানাবেন গানটির মুক্তির তারিখ। গানটি প্রকাশ পাবে ঈশান মজুমদারের ইউটিউব চ্যানেলে। এ ছাড়া, আরও কয়েকটি গান রেকর্ড করেছেন ঈশান। ওই গানগুলোর ভিডিও তৈরি করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।

