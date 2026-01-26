১০২টি নাটক ১ কোটি ভিউ পার করেছে, এটা স্বপ্ন মনে হচ্ছে: কেয়া পায়েল

২০২০ সালে নাটকে অভিনয় শুরু করেন কেয়া পায়েল। এই পাঁচ বছরের বেশি সময়ে প্রায় ৪০০টি নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি। ইউটিউবে কেয়া পায়েল অভিনীত ১০২টি নাটক প্রতিটি ১ কোটি ভিউয়ের মাইলফলক পেরিয়েছে। সম্প্রতি কেক কেটে নিজের এই সাফল্য উদ্যাপন করেছেন অভিনেত্রী। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কেয়া পায়েলের সঙ্গে কথা বলেছেন শিহাব আহমেদ।
সম্প্রতি আপনার অভিনীত ১০২টি নাটক ১০ মিলিয়ন করে ভিউ পার করেছে। কেমন লাগছে?
খুব ভালো লাগছে। তবে এই অর্জন আমার একার নয়। আমার সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁদের সবার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ জানাতে চাই দর্শকদের। তাঁরা ভালোবেসে আমার নাটক দেখেছেন বলেই এত ভিউ হয়েছে। ১০২টি নাটক ১ কোটি ভিউ পার করেছে, এটা স্বপ্ন মনে হচ্ছে আমার কাছে। আগামী দিনেও যাতে এই ভালোবাসা ধরে রাখতে পারি, সেটাই চাওয়া।
নিজের অভিনীত নাটক দেখেন?
দেখার চেষ্টা করি। এ ছাড়া অন্য শিল্পীদের ভালো কাজগুলোও দেখার চেষ্টা করি। পর্দায় নিজের অভিনয় দেখে মনে হয় আরও ভালো করার সুযোগ আছে। এখনো অনেক কিছু ঠিকভাবে হয় না বলে মনে হয় নিজের কাছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল। যেখানে দেখা যাচ্ছে, আপনি পাগল সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি এখন পর্যন্ত নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করেছি। কিন্তু এই চরিত্রটি আমার কাছে খুব স্পেশাল। কারণ এ ধরনের চরিত্রে এর আগে কাজ করা হয়নি। শুটিংয়ের ফাঁকে মজা করে ভিডিওটি করেছিলাম। মুহূর্তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সেটি ভাইরাল হয়ে যায়। সবার এত সাড়া পাব ভাবিনি।
নাটকটি পরিচালনা কার? আপনার সঙ্গে আর কে আছেন?
ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি ‘বাতাসের ফুল’ নাটকের। গল্পের একপর্যায়ে দেখা যাবে, আমার অভিনীত চরিত্রটি পাগল হয়ে যায়। এতে আমার সহশিল্পী ফারহান আহমেদ জোভান। পরিচালনা করেছেন ফরহাদ ঈশান। আগামী রোজার ঈদে নাটকটি দেখা যাবে।
চরিত্রটি কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল? কী ধরনের প্রস্তুতি ছিল আপনার?
যারা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন হয়, সেটা আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছি। চ্যালেঞ্জ তো ছিলই। শুটিংয়ের সময়ও চেষ্টা করেছি চরিত্রে মগ্ন থাকার। একজন শিল্পী হিসেবে সব সময় এমন চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে কাজ করতে চেয়েছি। এই লুকের ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর অনেকেই বলছেন, সত্যিকারের ভারসাম্যহীন মানুষের মতো লাগছে, অনেকে আমাকে চিনতে পারেনি। এটা অনেক বড় পাওয়া।
নাটকে চরিত্র অনুযায়ী প্রস্তুতির সময় পাওয়া যায় না—এমন আক্ষেপ প্রায়ই শোনা যায়। আসলেই কি তাই?
এটা সত্যি। যাঁরা নিয়মিত কাজ করেন, তাঁদের জন্য প্রস্তুতির বিষয়টি একটু কঠিন হয়ে যায়। চেষ্টা করি, যে চরিত্রগুলো আগে করা হয়নি, তাতে বেশি এফোর্ট দেওয়ার।
প্রচারের পর থেকে আলোচনায় রয়েছে ধারাবাহিক নাটক ‘এটা আমাদেরই গল্প’। ধারাবাহিকটি নিয়ে কিছু বলুন...
এটি পারিবারিক গল্পের একটি নাটক। গল্পের সঙ্গে দর্শক নিজেদের রিলেট করতে পারছেন। এটাই হয়তো এত দর্শকপ্রিয়তার কারণ। এতটা ভালোবাসা পাব ভাবিনি। আমার পরিবারের সদস্যরাও কাজটি অনেক পছন্দ করেছেন। আম্মুকে অনেক আত্মীয় ফোন করে জানতে চান, গল্পে এরপর কী হবে! একটি কাজ প্রচারের পর যখন দর্শকের প্রশংসা পাই, সেটাই শিল্পী হিসেবে সবচেয়ে বড় পাওয়া মনে হয়।
আর কী নিয়ে ব্যস্ততা এখন?
২৯ জানুয়ারি ক্যাপিটাল ইউটিউব ড্রামা চ্যানেলে প্রকাশ পাবে নতুন নাটক ‘মনের দেয়ালে’। রোমান্টিক গল্পের নাটকটি পরিচালনা করেছেন মাহমুদ মাহিন। এতে আমার সহশিল্পী জোভান। আর সামনে ঈদ। প্রতিবছর দুই ঈদের সময় অভিনয়শিল্পীদের একটু বেশিই ব্যস্ত থাকতে হয়। এ বছরও অনেক ব্যস্ততা যাবে। এর মধ্যে কিছু ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। এ ছাড়া নিজের পারলার ব্যবসায়ও সময় দিতে হচ্ছে।
