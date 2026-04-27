Ajker Patrika
টেলিভিশন

সৌরভের বদলে ‘দাদাগিরি’ সঞ্চালনায় দেব

বিনোদন ডেস্ক
দেব ও সৌরভ গাঙ্গুলী। ছবি: সংগৃহীত

জি বাংলার জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ‘দাদাগিরি’ শুরু হয় ২০০৯ সালে। প্রথম থেকেই এর সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলী। ব্যতিক্রম ছিল তৃতীয় সিজন। সেবার সৌরভের পরিবর্তে সঞ্চালনা করেন মিঠুন চক্রবর্তী। তবে দর্শকদের ব্যাপক অনুরোধে পরের সিজন থেকে আবারও সৌরভকে ফিরিয়ে আনা হয়। ১০টি সিজন সফলভাবে চলার পর দাদাগিরির মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন সৌরভ।

২০২৪ সালে দশম সিজন প্রচারের পর হঠাৎ করেই থেমে যায় এই জনপ্রিয় শো। জানা গেছে, পারিশ্রমিক-সংক্রান্ত মতপার্থক্যের জেরেই নাকি চ্যানেলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় সৌরভের। গত বছর জি বাংলার সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে স্টার জলসায় যুক্ত হন তিনি। এ চ্যানেলের রিয়েলিটি শো ‘বিগ বস বাংলা’ সঞ্চালনা করবেন।

প্রায় দুই বছর বিরতির পর ফের দাদাগিরি শুরু করতে প্রস্তুত জি বাংলা। যেহেতু সৌরভ নেই, তাই স্বাভাবিকভাবেই বদল আসবে সঞ্চালনায়। শোনা যাচ্ছে, দাদাগিরির নতুন সঞ্চালক হিসেবে দেখা যাবে দেবকে। অভিনয় ও রাজনীতি—দুই অঙ্গনেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা আছে দেবের, তাই নতুন দাদা হিসেবে তাঁকেই চাইছে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ।

যদিও এ বিষয়ে জি বাংলা চ্যানেল বা দেব—কেউই এখনো মুখ খোলেননি। তবে বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, দাদাগিরি সঞ্চালনার জন্য এরই মধ্যে দেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। কারণ চ্যানেল এমন একজনকে চেয়েছিল, যাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে এবং যিনি মানুষের সঙ্গে সহজে মিশতে পারেন। সকলেই একমত যে এই ভূমিকার জন্য দেবের চেয়ে ভালো আর কেউ নেই।

দাদাগিরির সঞ্চালক হিসেবে দেবের থাকার বিষয়টি শুনে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন সৌরভ গাঙ্গুলী। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, ‘শুনলাম দেব সঞ্চালনা করবে। ও নিজের স্টাইলে করবে। সবার তো নিজস্ব একটা স্টাইল আছে। দেবের জন্য আমার শুভকামনা। আশা করছি, দেব দাদাগিরির সঞ্চালনায় নতুন কিছু করবে।’

এবারও দাদাগিরি পরিচালনা করবেন অভিজিৎ সেন। নতুন সিজনে শোয়ের ধরনে খানিকটা বদল আসবে। উপস্থাপক ও প্রতিযোগীদের পাশাপাশি একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব মেন্টর হিসেবে থাকবেন প্রতি পর্বে। এ ভূমিকার জন্য প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়সহ অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে দাদাগিরি টিম।

বিষয়:

রিয়েলিটি শোযোগাযোগছাপা সংস্করণবিনোদনজি বাংলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

