শেষ হলো তাহসানের উপস্থাপনায় ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’-এর প্রথম সিজন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
বিশ্বের ৭৫টি দেশের পর চলতি বছর জানুয়ারিতে বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজি শো ‘ফ্যামিলি ফিউড’। ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ নামের অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছেন সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান। গত সোমবার শেষ হয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গ ও এনটিভিতে প্রচারিত এই ফ্যামিলি গেম শোর প্রথম সিজন। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গ জানিয়েছে, ১০০ কোটির বেশি ভিউ পেয়েছে ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশের প্রথম সিজন।
বঙ্গ জানাচ্ছে, প্রতি সোমবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে টিভির সামনে বসে থাকা দর্শকদের মধ্যে প্রতি চারজনের একজন দেখতেন এই শো। সব প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে ইতিমধ্যে শোটি ছুঁয়েছে ১০০ কোটির বেশি ভিউ। পৌঁছেছে ১ কোটির বেশি ইউনিক দর্শকের কাছে, যা বাংলাদেশের গেম শোর জগতে এক অনন্য মাইলফলক।
বঙ্গ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রথম সিজনে তাহসান খানের সঞ্চালনায় ও ওয়াহিদুল ইসলাম শুভ্রর পরিচালনায় এই শোতে অংশ নিয়েছিল সারা দেশ থেকে আসা ৪৮টি পরিবার। প্রতিটি পরিবার তাদের নিজস্ব উদ্দীপনা, বুদ্ধিদীপ্ততা আর প্রাণবন্ততা দিয়ে মঞ্চ মাতিয়েছে। দর্শকেরাও এর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছেন।
পুরো সিজনজুড়ে বিভিন্ন পর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা পরিবারগুলোকে ৩০ লাখ টাকার বেশি অর্থমূল্যের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
প্রথম সিজনের ২৪টি পর্ব এখন বঙ্গতে বিনা মূল্যে দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া দ্বিতীয় সিজনের ইঙ্গিত দিয়ে ওটিটি প্ল্যাটফর্মটি জানিয়েছে, প্রথম সিজন শেষ হলেও ফিউড এখানেই শেষ নয়।
বিশ্বের ৭৫টি দেশের পর চলতি বছর জানুয়ারিতে বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজি শো ‘ফ্যামিলি ফিউড’। ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ নামের অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছেন সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান। গত সোমবার শেষ হয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গ ও এনটিভিতে প্রচারিত এই ফ্যামিলি গেম শোর প্রথম সিজন। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গ জানিয়েছে, ১০০ কোটির বেশি ভিউ পেয়েছে ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশের প্রথম সিজন।
বঙ্গ জানাচ্ছে, প্রতি সোমবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে টিভির সামনে বসে থাকা দর্শকদের মধ্যে প্রতি চারজনের একজন দেখতেন এই শো। সব প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে ইতিমধ্যে শোটি ছুঁয়েছে ১০০ কোটির বেশি ভিউ। পৌঁছেছে ১ কোটির বেশি ইউনিক দর্শকের কাছে, যা বাংলাদেশের গেম শোর জগতে এক অনন্য মাইলফলক।
বঙ্গ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রথম সিজনে তাহসান খানের সঞ্চালনায় ও ওয়াহিদুল ইসলাম শুভ্রর পরিচালনায় এই শোতে অংশ নিয়েছিল সারা দেশ থেকে আসা ৪৮টি পরিবার। প্রতিটি পরিবার তাদের নিজস্ব উদ্দীপনা, বুদ্ধিদীপ্ততা আর প্রাণবন্ততা দিয়ে মঞ্চ মাতিয়েছে। দর্শকেরাও এর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছেন।
পুরো সিজনজুড়ে বিভিন্ন পর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা পরিবারগুলোকে ৩০ লাখ টাকার বেশি অর্থমূল্যের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
প্রথম সিজনের ২৪টি পর্ব এখন বঙ্গতে বিনা মূল্যে দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া দ্বিতীয় সিজনের ইঙ্গিত দিয়ে ওটিটি প্ল্যাটফর্মটি জানিয়েছে, প্রথম সিজন শেষ হলেও ফিউড এখানেই শেষ নয়।
সিঙ্গাপুরে ড্যান্স থিয়েটারবিষয়ক মাস্টারক্লাস পরিচালনার জন্য সিঙ্গাপুর র্যাফেলস মিউজিক কলেজে ভিজিটিং ফেলো হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়েছেন বাংলাদেশি নৃত্যশিল্পী পূজা সেনগুপ্ত।১ ঘণ্টা আগে
দারুণ সময় কাটাচ্ছেন চিত্রনায়ক নিরব। যুক্ত হচ্ছেন একের পর এক নতুন সিনেমায়। সামছুল হুদার ‘গোলাপ’ এবং অনিক বিশ্বাসের ‘শিরোনাম’ সিনেমার পর নিরব যুক্ত হলেন কামরুল হাসান ফুয়াদের ‘দেশ’ সিনেমায়। গত মঙ্গলবার রাতে ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ করে ঘোষণা দেওয়া হয় নতুন এই সিনেমার।১০ ঘণ্টা আগে
বিনোদনের নতুন মাধ্যম ওটিটিতে চাহিদা রয়েছে নতুন সিনেমার। তাই তো হলে মুক্তির পর নির্মাতাদের লক্ষ্য থাকে ওটিটি। এ ক্ষেত্রে উল্টোপথে হাঁটলেন সরকারি অনুদানে নির্মিত ‘জলরঙ’ সিনেমার প্রযোজক দেলোয়ার হোসেন দিলু। দুই মাস আগে ওটিটিতে মুক্তির পর ৮ আগস্ট শুক্রবার দেশের প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি মুক্তির...১০ ঘণ্টা আগে
গত বছর ১৮ এপ্রিল সুনামগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান কণ্ঠশিল্পী ও গীতিকার পাগল হাসান। মৃত্যুর প্রায় দেড় বছর পর পাগল হাসানের নতুন গান নিয়ে আসছে ব্যান্ড লালন। গানের শিরোনাম ‘বাগানের মালি’। শিগগিরই গানটি প্রকাশ পাবে বলে জানিয়েছে ব্যান্ড লালন।১০ ঘণ্টা আগে