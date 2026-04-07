বৈশাখীতে আজ শুরু হচ্ছে ‘ভিলেজ সোসাইটি’

বৈশাখী টিভিতে আজ থেকে শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘ভিলেজ সোসাইটি’। আজ রাত ৯টা ২০ মিনিটে প্রচারিত হবে ধারাবাহিকটির প্রথম পর্ব। প্রত্যয় হাসানের রচনায় নাটকটি পরিচালনা করেছেন হোসাইন ইমরান। পর্ব পরিচালনায় রয়েছেন মাহফুজ খান।
নির্মাতা জানিয়েছেন, একটি গ্রামের মানুষ আর তাদের যাপিত জীবনের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ধারাবাহিকটি। মূলত গ্রামের মানুষগুলোর জীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে সমাজ তথা রাষ্ট্রের একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা রয়েছে এই ধারাবাহিকে।
নাটকের গল্প নিয়ে নির্মাতা হোসাইন ইমরান বলেন, ‘সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকে যারা ভূত না হলেও ভীষণ রকমের অদ্ভুত। যার যেখানে থাকার কথা সে যেন সেখানে থেকেও ভূতের মতো অদৃশ্য, আবার যার যে কাজ করার কথা সে সেই কাজ তো করছেই না বরং অদ্ভুত আর উদ্ভট সব কাণ্ডকারখানা করছে। কাকতালীয়ভাবে মধুপুর গ্রামে এমন অদ্ভুত বেশ কিছু মানুষের বসবাস। এই অদ্ভুত মানুষগুলোর স্বভাব, আচরণ, প্রকৃতি, পেশা, নেশা আর উদ্ভট সব কাণ্ডকারখানা নিয়েই এই নাটকের গল্প। এই গ্রামের মানুষগুলো অদ্ভুত আর উদ্ভট হলেও তারা খুব সহজ-সরল। ধীরে ধীরে এই গ্রামে প্রবেশ করে নতুন কিছু মানুষ। শুরু হয় ভিলেজ পলিটিকস। হিংসা, কোন্দল, মারামারি আর খুনোখুনিতে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে গ্রামের পরিবেশ। উদ্ভট আর সরল মানুষগুলো ক্রমেই ভয়ংকর হয়ে উঠতে থাকে। এভাবেই এগিয়ে চলে ভিলেজ সোসাইটি ধারাবাহিকের কাহিনি।’
ভিলেজ সোসাইটি ধারাবাহিকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন আশরাফ সুপ্ত, সবুজ আহমেদ, জান্নাতুল মাওয়া, স্পর্শিয়া মিম, সাবা সুস্মিতা, আমিন আজাদ, আজমাইন ইলহাম, উজ্জল মাহমুদ, সঞ্জীব আহমেদ, পারভেজ সুমন, সোনিয়া স্বপ্ন, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবীর, হেদায়েত নান্নু, তাবাসসুম মিথিলা, রিজভিনা মৌসুমি, পামির, নিশি আনজুম, তাওহিদুল ইসলাম তাইফ, স্মৃতি আক্তার প্রমুখ।
ধারাবাহিকটি প্রচারিত হবে সপ্তাহের মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ২০ মিনিটে।
চা-বাগানের শ্রমিকদের প্রাত্যহিক জীবন, অধিকার আর তাঁদের জীবনমানের গল্প ক্যামেরায় তুলে এনেছেন নির্মাতা শঙ্খ দাশগুপ্ত। বানিয়েছেন ওয়েব ফিল্ম ‘চা গরম’। এতে অভিনয় করেছেন সাফা কবির, পার্থ শেখ, রেজওয়ান পারভেজ, সারাহ জাবিন অদিতি, এ কে আজাদ সেতু প্রমুখ। গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন সাইফুল্লাহ রিয়াদ।১ ঘণ্টা আগে
উপমহাদেশের কিংবদন্তি অভিনেত্রী পাবনার মেয়ে সুচিত্রা সেনের ৯৫তম জন্মদিন ছিল গতকাল ৬ এপ্রিল। এ উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন সাজিয়েছিল সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদ। দুপুরে জেলা শহরের গোপালপুরের হেমসাগর লেনে সুচিত্রা সেনের পৈতৃক বাড়িতে অভিনেত্রীর ম্যুরালে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে নতুন গান প্রকাশ করলেন এস কে সমীর। ‘তুমি কতটা সুখী হয়েছ’ শিরোনামের গানটিতে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি লিখেছেন ও সুর করেছেন তিনি। গানটি প্রকাশ পেয়েছে সমীর এক্সপ্রেস নামের ইউটিউব চ্যানেলে।১৪ ঘণ্টা আগে
নতুন অধ্যায় শুরু করলেন টালিউড অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। পা রাখলেন রাজনীতির অঙ্গনে। জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আজ সোমবার ভারতের রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন কোয়েল।১৪ ঘণ্টা আগে