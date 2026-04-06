পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে সমীরের নতুন গান

পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে সমীরের নতুন গান
এস কে সমীর। ছবি: সংগৃহীত

পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে নতুন গান প্রকাশ করলেন এস কে সমীর। ‘তুমি কতটা সুখী হয়েছ’ শিরোনামের গানটিতে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি লিখেছেন ও সুর করেছেন তিনি। গানটি প্রকাশ পেয়েছে সমীর এক্সপ্রেস নামের ইউটিউব চ্যানেলে।

সমীর বলেন, ‘কয়েক বছর আগে গানটি তৈরি করেছিলাম। একটি টিভিতে লাইভ গেয়েছিলাম। অনেকেই অনুরোধ করেছিলেন গানটি ভিডিও আকারে প্রকাশ করার জন্য। তাই পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করলাম গানটি। গানের ভিডিওতে আমার সঙ্গে মডেল হয়েছেন শেখ চাঁদনী। ভিডিওটি নির্মাণ করেছেন সৌমিত্র ঘোষ ইমন। আশা করছি গানের পাশাপাশি ভিডিওটি সবার মন জয় করবে।’

‘তুমি কতটা সুখী হয়েছ’ গানের পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত
‘তুমি কতটা সুখী হয়েছ’ গানের পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত

উল্লেখ্য, নিজের ইউটিউব চ্যানেল সমীর এক্সপ্রেসের পাশাপাশি আর্ট বক্স নামের একটি অডিও ভিডিও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান নিয়ে কাজ করেছেন সমীর। বর্তমানে বেশ কিছু সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, ডাবিং এবং বিজ্ঞাপনের জিঙ্গেলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন তিনি। সমীর জানিয়েছেন, সিনেমা ও বিজ্ঞাপনের কাজ শেষে নিজের নতুন গানের কাজ শুরু করবেন।

পাইলট উদ্ধারের আড়ালে ইউরেনিয়াম চুরি করতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র—দাবি ইরানের

পাইলট উদ্ধারের আড়ালে ইউরেনিয়াম চুরি করতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র—দাবি ইরানের

'স্লোজামাস্তান': মরুর বুকে এক আজব দেশ, যার নাগরিক বাংলাদেশিরাও

‘স্লোজামাস্তান’: মরুর বুকে এক আজব দেশ, যার নাগরিক বাংলাদেশিরাও

দেশের শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ্যে, তালিকায় আছে যারা

দেশের শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ্যে, তালিকায় আছে যারা

ফরিদগঞ্জে গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

ফরিদগঞ্জে গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

নম্বরবিহীন মোটরসাইকেলে তেল নিতে গিয়ে ইউএনওর হাতে কারারক্ষী আটক

নম্বরবিহীন মোটরসাইকেলে তেল নিতে গিয়ে ইউএনওর হাতে কারারক্ষী আটক

পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে সমীরের নতুন গান

পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে সমীরের নতুন গান

