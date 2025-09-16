Ajker Patrika
মডেল সানাইয়ের যৌতুকের মামলায় জামিন পেলেন স্বামী মূসা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মডেল সুপ্রভা মাহবুব বিনতে সানাই। ছবি: সংগৃহীত

আলোচিত মডেল সুপ্রভা মাহবুব বিনতে সানাইয়ের করা যৌতুকের মামলায় জামিন পেয়েছেন তাঁর স্বামী আবু সালেহ মূসা।

আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুর রহমান তাঁকে জামিন দেন বলে নিশ্চিত করেছেন সানাইয়ের আইনজীবী মিঠুন সাহা।

তিনি জানান, স্বামী-স্ত্রী দুজনই সংসার করতে ইচ্ছুক বিধায় আপসের শর্তে জামিন দেওয়া হয়েছে।

আবু সালেহ মূসা আজ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন।

তাঁর পক্ষে শুনানিতে অংশ নিয়ে অ্যাডভোকেট খোরশেদ মিয়া আলম আদালতকে বলেন, ‘আসামি মূসা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে চান। আপসের শর্তে জামিন দিলে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে আপস করবেন।’

এ সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন সানাই। আদালত তাঁর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, তিনিও সংসার করতে ইচ্ছুক। তবে স্বামীকে মানতে হবে কিছু শর্ত।

সানাই বলেন, ‘মূসা যদি সংসার করতে চায়, আমি সংসার করব। তবে আমার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে হবে। স্বামীরা যেভাবে স্ত্রীকে দেখাশোনা করে, সেভাবে আমাকে দেখভাল করতে হবে।’

মূসা তাঁর স্ত্রীর শর্ত মেনে চলবেন বলে আদালতকে জানান। পরে মূসাকে জামিন দেন আদালত।

গত ৬ আগস্ট সানাই মাহবুব তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। অভিযোগ আমলে নিয়ে মূসাকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২০২২ সালের ২৭ মে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের সময় সানাই মাহবুবের পরিবারের পক্ষ থেকে আসবাব এবং ১৫ ভরি স্বর্ণ দেওয়া হয়, যা আসামির বাসায় রয়েছে। চাকরির পাশাপাশি ব্যবসা করবেন জানিয়ে সানাই মাহবুবকে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে টাকা এনে দিতে বলেন আবু সালেহ মূসা। সানাই মাহবুব নিজের জমানো ১২ লাখ এবং বাবার কাছ থেকে ৭ লাখ মোট ১৯ লাখ টাকা স্বামীকে দেন। কিন্তু মূসা তাতে খুশি হননি; স্ত্রীকে দেহব্যবসায় নামানোর জোর চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে সানাই মাহবুবের কাছ থেকে ২২ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করেন মূসা। সানাই তা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করেন মূসা।

