প্রযোজনায় অভিনেত্রী পুতুল

টিভি নাটক, সিনেমা, মঞ্চ—সব মাধ্যমেই সক্রিয় অভিনেত্রী আইনুন নাহার পুতুল। অভিনয়ে তাঁর প্রায় দুই দশকের ক্যারিয়ার। সম্প্রতি এই অভিনেত্রী চালু করলেন নিজের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ‘রাজকন্যা প্রোডাকশনস’।
পুতুলের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের প্রথম নাটক ‘টাকার সাথে বিয়ে’র শুটিং হলো সম্প্রতি। হৃদয় জাহানের পরিচালনায় এতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন রিনা খান, রেশমা আহমেদ, রবিন বসাক, সুরাইয়া হক নিল, বাদল শহিদ, উত্তম অধিকারী, ইমরান, শ্রাবণ শামীম প্রমুখ।
প্রযোজনায় যুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গে অভিনেত্রী পুতুল বলেন, ‘আমার কাছের অনেকেই গল্প লেখেন, পরিচালনা করেন, অভিনয়ও করেন। সবাই মিলে কিছু করার জন্য প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান চালু করলাম।’
অভিনয়েও ব্যস্ত সময় পার করছেন আইনুন নাহার পুতুল। এখন তিনি ব্যস্ত বিটিভির নতুন ধারাবাহিক ‘আয়নাঘর’ নিয়ে। সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে এটি রচনা করেছেন মেজবাহ উদ্দিন সুমন, প্রযোজনায় মো. তারিকুজ্জামান মিলন। এতে আরও আছেন শাহেদ শরীফ খান, সাবেরি আলম, শিবা শানু প্রমুখ।
নতুন এই ধারাবাহিক নিয়ে পুতুল বলেন, ‘আয়নাঘর সম্পর্কে তো কমবেশি সবাই জানে। আমিও সংবাদমাধ্যমে যেটুকু জেনেছি, সেটুকুই ধারণা। এই নাটকে মাত্র এক দিন শুটিং করেছি। এটুকুতে বোঝা যায় না আমার চরিত্রটা কোন দিকে মোড় নেবে। ৩০ জানুয়ারি থেকে আমার দৃশ্যগুলোর টানা শুটিং।’
‘লুৎফার প্রদীপ’ নাটক দিয়ে গত মাসে ঢাকার মঞ্চে যাত্রা শুরু করেছে নাট্যদল সমতল। ৩ জানুয়ারি রাজধানীর বাংলাদেশ মহিলা সমিতিতে নাটকটির উদ্বোধনী প্রদর্শনী হয়। এবার নাটকটি দেখা যাবে শিল্পকলা একাডেমির মঞ্চে। আগামী ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে সন্ধ্যা ৭টায় প্রদর্শিত৬ ঘণ্টা আগে
শফিক তুহিন একাধারে গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী। ১৬ জানুয়ারি নিজের সংগীত আয়োজনে গান প্রকাশ করেছেন শফিক তুহিন। ‘ফড়িং প্রজাপতি’ শিরোনামের গানটি লিখেছেন হায়াত কামাল। দ্বৈত কণ্ঠের গানটিতে তুহিনের সহশিল্পী সাফিকা নাসরিন মিমি। সম্প্রতি প্রকাশিত হলো শফিক তুহিনের লেখা ও সুর করা নতুন গান।১২ ঘণ্টা আগে
বিটিএস তাদের ৭৯ দিনের বিশ্ব সফরের অংশ হিসেবে আগামী মে মাসে মেক্সিকো সিটিতে তিনটি শো করবে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, টিকিট ছাড়ার মাত্র ৪০ মিনিটের কম সময়ে সব বিক্রি হয়ে যায়।১৭ ঘণ্টা আগে
মঙ্গলবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক আকস্মিক ঘোষণার মাধ্যমে কোটি কোটি ভক্তের হৃদয় ভেঙে দিলেন বর্তমান সময়ের ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং। দুইবার জাতীয় পুরস্কারজয়ী এই শিল্পী জানিয়েছেন, তিনি চলচ্চিত্র বা প্লেব্যাক থেকে অবসর গ্রহণ করছেন।১ দিন আগে