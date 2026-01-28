ক্যারিয়ারের চূড়ায় কেন আকস্মিক অবসরের ঘোষণা অরিজিতের

মঙ্গলবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক আকস্মিক ঘোষণার মাধ্যমে কোটি কোটি ভক্তের হৃদয় ভেঙে দিলেন বর্তমান সময়ের ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং। দুইবার জাতীয় পুরস্কারজয়ী এই শিল্পী জানিয়েছেন, তিনি চলচ্চিত্র বা প্লেব্যাক থেকে অবসর গ্রহণ করছেন। নতুন বছরে ভক্তদের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তিনি সবাইকে চমকে দিয়েছেন।
কেন এই আচমকা প্রস্থান?
সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া সালমান খানের ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’ ছবির ‘মাতৃভূমি’ গানটির সাফল্যের রেশ কাটতে না কাটতেই এই ঘোষণা এল। অরিজিতের ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, এই সিদ্ধান্তে তাঁরা খুব একটা অবাক নন। গায়কের একটি ব্যক্তিগত এক্স অ্যাকাউন্টের স্ক্রিনশট ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তিনি লিখেছেন—‘এর পেছনে একটি নয়, অনেকগুলো কারণ আছে। আমি আসলে খুব দ্রুত কোনো বিষয়ে বিরক্ত বা একঘেয়েমি বোধ করি। সে কারণেই কনসার্টে আমি বারবার একই গানের অ্যারেঞ্জমেন্ট বদলে ফেলি। সহজ কথা হলো, আমি ফিল্মি মিউজিক নিয়ে বিরক্ত হয়ে গেছি।’
১৫ বছরের এক রাজকীয় সফর
২০০৫ সালে রিয়্যালিটি শো ‘ফেম গুরুকুল’-এর মাধ্যমে পরিচিতি পেলেও ২০১০ সালে তেলেগু ছবি ‘কেডি’ দিয়ে তাঁর প্লেব্যাক সফর শুরু হয়। তবে ২০১৩ সালে ‘আশিকি ২’ ছবির মাধ্যমে অরিজিৎ রাতারাতি তারকা হয়ে ওঠেন। গত ১৫ বছরে তিনি ৮০০-এর বেশি গান গেয়েছেন, সে হিসাবে বছরে গড়ে প্রায় ৫৩টি গান করেছেন তিনি। এ ছাড়া ‘পাগলাইত’-এর মতো ছবিতে সংগীত পরিচালনা এবং দেশ-বিদেশে লাগাতার লাইভ শো করে তিনি নিজেকে ক্লান্ত মনে করছেন।
গ্ল্যামার থেকে দূরে নিজের সুরের ভুবন
মুম্বাইয়ের জাঁকজমক থেকে দূরে মুর্শিদাবাদে নিজের স্টুডিওতে গান রেকর্ড করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন অরিজিৎ। সেলিব্রিটি পার্টি বা মিডিয়া ইন্টারভিউতে তাঁকে খুব একটা দেখা যায় না। ঘনিষ্ঠদের মতে, অরিজিৎ খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছেন, প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। কিন্তু চলচ্চিত্রের গানের ক্ষেত্রে প্রযোজক-পরিচালক এবং বাজারের চাহিদার যে সীমাবদ্ধতা থাকে, তা থেকে মুক্তি পেতেই এই সিদ্ধান্ত।
গানের কি ইতি?
না, গান ছাড়ছেন না অরিজিৎ সিং। তিনি তাঁর পোস্টে স্পষ্ট করেছেন, ‘আমি আর নতুন কোনো প্লেব্যাক অ্যাসাইনমেন্ট নিচ্ছি না। ফিল্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছি যাতে নিজের শর্তে গান তৈরি করতে পারি।’ ভক্তদের বড় একটি অংশ মনে করছেন, এটি অরিজিতের ক্যারিয়ারের একটি নতুন অধ্যায়ের শুরু। প্লেব্যাক ছাড়লেও তিনি স্বাধীনভাবে সুর সৃষ্টি করে যাবেন।
গায়ক হিসেবে অরিজিৎ আপাতত বিরতি নিলেও, তাঁর অনুরাগীরা বিশ্বাস করেন—তাঁর জাদুকরী কণ্ঠ আবারও ফিরে আসবে অন্য কোনো রূপে, অন্য কোনো সুরে।
